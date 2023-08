Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete zuletzt steigende Infektionszahlen bei Corona. So liegt die Sieben-Tages-Inzidenz 56 Prozent höher als in der Vorwoche. Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech hatte mitgeteilt, dass er einen an die neuen Corona-Varianten angepassten Impfstoff im September zur Verfügung stellen wird. Sowohl BioNTech und Moderna wollen die Impfstoffe erstmals in sogenannten Einzeldosisbehältnissen ausliefern. Ärzte können sie damit einfacher verimpfen. Wer übernimmt die Haftung bei Impfschäden? Den Impfstoffherstellern droht bei den Prozessen höchstens ein Reputationsverlust. Finanziell werden sie nicht belangt. Denn bei den Lieferverträgen, die die Europäische Union mit den Pharmaherstellern wie BioNTech eingegangen ist, wurde festgelegt, dass die Mitgliedstaaten für mögliche Haftungsansprüche zahlen.

Seit dem Börsengang Ende 2019 hat der Aktienkurs von BioNTech eine spektakuläre Aufwärtsentwicklung hinter sich gebracht. Den Aktionären wurde klar, welches Ausmaß an Erlösen die Pandemiebekämpfung für BioNTech generieren könnte. Das vorläufige All-Time-High wurde am 10. August 2021 bei 464,00 US-Dollar markiert. Mittlerweile geht der Kurs Hand in Hand mit den Umsätzen zurück. So verlor der Kurs in der Spitze bis Anfang März 2022 rund 74 Prozent auf die Unterstützung bei 120,16 US-Dollar. Der Bereich um die 120,16 US-Dollar stellte die untere Begrenzung einer Seitwärtskonsolidierung dar, in der sich der Kurs seit Anfang Februar 2022 bewegte. Am 24. April 2023 wurde diese Seitwärtsrange nach unten verlassen und ein neues Tief bei 95,50 US-Dollar markiert. Dieser finale Abverkauf wurde durch die Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen ausgelöst. Mittlerweile hat sich der Kurs wieder erholt und testet erneut den Kernwiderstand bei 120,16 US-Dollar. Kann dieser Widerstand überwunden werden, sind weitere Kursgewinne nicht unwahrscheinlich. Ein mögliches Ziel wäre das Niveau rund um den Wert 149,24 USD.

BioNTech SE (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: