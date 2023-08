First Hydrogen plant Tests seines mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen Fahrzeugs mit Paketzustellern

23. August 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass es als Reaktion auf das wachsende Interesse von Paketzustellern, die First Hydrogens wasserstoffbetriebenes Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV) für Expresslieferungen nutzen möchten, die Flottenversuche für weitere kommerzielle Möglichkeiten öffnen wird. Nach erfolgreichen ersten Straßenversuchen mit Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich sind Betriebsversuche der „Proof-of-Concept“-Demonstrationsfahrzeuge des Unternehmens mit mehreren Paketzustellern geplant, die ihre wachsenden umweltfreundlicheren Flotten ab Ende des dritten und vierten Quartals dieses Jahres erweitern wollen.

Bislang lag das Augenmerk von First Hydrogen vor allem auf Branchenteilnehmern wie Versorgungsunternehmen, die emissionsfreie Fahrzeuge benötigen, die in der Lage sind, größere Entfernungen zurückzulegen und schwerere Nutzlasten zu transportieren. Paketzusteller stehen vor besonderen Herausforderungen, was sie dazu veranlasst, neben der Batterietechnologie auch andere emissionsfreie Technologien zu sondieren, um Geschäfts- und Umweltziele zu erreichen. Diese Flotten bilden die mittlere und letzte Stufe der Lieferkette und legen traditionell kürzere Strecken zurück, um Waren von lokalen Knotenpunkten direkt zu den Verbrauchern oder Endverbrauchern zu befördern. Die zurückgelegten Strecken von Distributionszentren zu Paketstationen und Geschäften mit Paketabholservice oder „Pick-up- und Drop-off-Punkten“ werden jedoch zunehmend länger. Mit weniger Zwischenstopps verursacht das Paketstationenmodell zwei Drittel weniger Kohlenstoffemissionen als die herkömmliche Hauszustellung, die durch den Einsatz umweltfreundlicherer Fahrzeuge noch weiter reduziert werden könnten1.

Ein wachsender Markt

Der Markt für Paketzustellfahrzeuge wird bis 2032 ein Volumen von über 210 Milliarden US$ erreichen2. Der Boom des elektronischen Handels treibt das Wachstum des Zustellungsmarktes weiter voran. Weltweit gibt es 9,1 Millionen Online-Händler, die über ihre eigenen E-Commerce-Plattformen oder Online-Marktplätze Handel betreiben3, und der Umsatz wird bis 2026 voraussichtlich 8,1 Billionen US$ erreichen4. Dieser Einzelhandelskanal trägt zur steigenden Anzahl der Pakete bei, und da die Geschwindigkeit der Zustellung für den Service entscheidend ist, erhöht sich die Anzahl der Auslieferungsfahrer auf den Straßen und damit auch die Höhe der Fahrzeugemissionen.