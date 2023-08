Die Roche Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,32 % und einem Kurs von 277,2EUR gehandelt.

Die Schweizer gaben eine unbeabsichtigte Veröffentlichung der zweiten Zwischenanalyse einer Studie zu dem Mittel bekannt. In der Studie "Skyscraper-01" wurde der Nutzen einer Kombination der Immuntherapie Tiragolumab plus Tecentriq im Vergleich zu Tecentriq bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) untersucht.

BASEL (dpa-AFX) - Die versehentliche Veröffentlichung von unvollständigen, aber auf den ersten Blick positiven Studiendaten zum Krebs-Therapeutikum Tiragolumab hat die Aktien von Roche am Mittwoch angetrieben. Die Papiere des Pharmakonzerns gewannen am Vormittag knapp 4 Prozent.

AKTIE IM FOKUS Roche ziehen an - positive Signale für Krebsmedikament

