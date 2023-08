DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VERBIO AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio vor dem Bericht zum vierten Geschäftsquartal und einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Niklas Becker geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nicht davon aus, dass die am 26. September erwarteten Zahlen des Biosprit-Herstellers ein großes Ereignis werden. Das Unternehmen habe das Schlussquartal schon gut überblicken können, als es Ende April eine Gewinnwarnung bekannt gab. Im Mittelpunkt dürfte ein operativer Gewinnausblick auf das neue Geschäftsjahr stehen./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2023 / 06:46 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die verbio Vereinigte BioEnergie Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 40,01EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Niklas Becker

Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m