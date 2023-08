Arbeiten an Bohrkernen; Foto: Gold Terra Resource

Personalien sind langweilig und für die investierten und interessierten Anleger nur von geringem Interesse? Nun, sehr oft mag dies stimmen, doch bei Gold Terra Resource sollten die Anleger in diesen Tagen hellhörig werden, denn in der Ernennung von Paul Bonneville zum Direktor steckt auch eine wichtige Botschaft an den Markt.

Schaut man sich den beruflichen Werdegang von Paul Bonneville vor seiner Ernennung zum Direktor von Gold Terra Resource an, wird schnell klar, welche Botschaft dem Markt gerade übermittelt wird und warum diese Personalie für das Unternehmen so bedeutsam ist.

Gold Terra Resource will die Minenplanung stärker vorantreiben

Paul Bonneville ist von Hause aus Bergbauingenieur. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung und hat überwiegend in der kanadischen Bergbauindustrie gearbeitet. Zuletzt war er Vice President und Director von PRB Mining Services. An dieser Stelle alle Unternehmen und Projekte aufzuführen, an denen Paul Bonneville in leitender Funktion mitgearbeitet hat, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen.

Doch hervorzuheben sind sein Wirken als Operations Director für das Rose Lithium-Tantal-Projekt von Critical Elements Lithium und seine Mitarbeit an der Minenplanung und den notwendigen Machbarkeitsstudien für Abcourt Mines und Bumigeme.

Zuvor war er Berater für Mine Tech Services, Vice President Operations für Scorpio Mining und Vice President Mines für Cadiscor Resources. Paul Bonneville arbeitete für Dumas Contracting als Projektmanager bei den Lapa- und Goldex-Schachtprojekten und für Ross-Finlay Ltd., wo er eine Reihe von Positionen innehatte, unter anderem als Projektmanager beim Bell-Allard-Schachtprojekt und dem Silidor-Projekt, sowie bei Pan American Silver Corp.

Fazit: Wenn sich Gold Terra Resource jetzt einen derart erfahrenen Bergbauingenieur und Minenfachmann in den Vorstand holt, dann ist dies für alle investierten und interessierten Anleger ein klarer Fingerzeig dafür, dass die Aspekte der Minenplanung, der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Projekts und der Machbarkeitsstudien ein immer größeres Gewicht innerhalb der Arbeit von Gold Terra Resource gewinnen werden.

Das Ziel des Unternehmens ist unzweifelhaft, einen potentiellen Erschließungsplan zu erstellen und ihn anschließend so konsequent umzusetzen, dass der schwierige Schritt vom Projektentwickler zum produzierenden Bergbauunternehmen gelingen kann.

