Runaway The Label arbeitet mit Adcore zusammen, um das jährliche Werbebudget von CAD $1.75M-$2.5M zu verwalten

TORONTO, ON / 22. August 2023 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und -Automatisierungsplattform, die digitales Marketing auf mühelose und zugängliche Weise ermöglicht, freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung über die Bereitstellung digitaler Werbetechnologie und -dienstleistungen für einen der führenden australischen Online-Kleiderhändler, Runaway The Label, geschlossen hat.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Adcore das Werbebudget von Runaway The Label ("Runaway") verwalten, das in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich zwischen 1,75 und 2,5 Mio. CAD für Werbung ausgeben wird. Adcore wird die Werbekampagnen auf Suchmaschinen und Social-Media-Plattformen verwalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Meta, Google, Snap, TikTok und Pinterest. Um optimale Ergebnisse zu gewährleisten, sind alle medienverwaltenden Dienstleistungen, einschließlich der Nutzung der Adcore-eigenen Feed-Optimierungs-App Feeditor, in den Bedingungen dieser Vereinbarung enthalten.

Omri Brill, CEO von Adcore, kommentiert: "Ich bin begeistert, den neuesten Kunden von Adcore, Runaway The Label, vorzustellen. Als Trendsetter in der Bekleidungsindustrie bietet Runaway The Label eine breite Palette von Bekleidungsoptionen für die It-Girls und die mühelos stilvollen Fashionistas, die nicht nur den Stil und die fortschrittliche Mode lieben, sondern auch die erschwinglichen Preise, die mit diesen außergewöhnlichen Kleidungsstücken verbunden sind. Ich bin zuversichtlich, dass unser Team die globale Reichweite von Runaway The Label ausbauen wird, während es seine Reise fortsetzt, um eines der bekanntesten Bekleidungsunternehmen der Welt zu werden. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um beiden Teams, die unermüdlich daran gearbeitet haben, diese Zusammenarbeit Wirklichkeit werden zu lassen, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Gemeinsam setzen wir einen neuen Standard in der digitalen Werbung, und ich freue mich auf die bemerkenswerten Erfolge, die wir erzielen werden", so Brill abschließend.