Vor seiner Rede am Freitag in Jackson Hole steht Fed-Chef Powell unter Druck, denn die Bankenkrise scheint wieder zurück zu kehren! So liegt etwa der Aktienkurs von Citigroup unter dem Tief aus März/April, als die Bankenkrise auf dem Hochpunkt war. Ebenfalls stark unter Druck ist Charles Schwab, eine Bank und gleichzeitig Broker. Ist es Zufall, dass die Banken jetzt wieder Probleme bekommen, nachdem die Renditen stark gestiegen sind? Es ist eher kein Zufall, dass Moody´s und S&P Global US-Banken abstufen: Geld geht in Anleihen oder Geldmarktfonds - und das Banken richtig weh. Daher dürfte Fed-Chef Powell am Freitag in Sachen Zinsen wohl eher defensiv bleiben - ist das eine Chance für die Aktienmärkte? Heute aber zunächst der Fokus auf die Zahlen von Nvidia..

Hinweise aus Video: