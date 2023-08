Steueroase Dubai? Experten von Goldmantax - Die Steuerkanzlei verraten, welche Fallstricke bei der Firmengründung lauern (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Immer mehr deutsche Unternehmer können sich vorstellen, ihreFirma nach Dubai zu verlagern. Doch trotz der im Vergleich zu Deutschland sehrniedrigen Steuerlast herrschen hierzulande noch immer viele Missverständnisseüber die tatsächlichen Steuerpflichten bei einer Unternehmensgründung in Dubai.Soufian El Morabiti und Ali Doygun von Goldmantax - Die Steuerkanzlei haben sichder Aufgabe verschrieben, mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen,ihre allgemeine Steuerlast zu senken und so die Liquidität maßgeblich zuerhöhen. Hier erfahren Sie, was Unternehmer vor einer Verlagerung nach Dubaiunbedingt beachten sollten.Die Lage für deutsche Unternehmen ist derzeit alles andere als einfach: Nebengestiegenen Zinsen und weiter hohen Energiepreisen haben sie vor allem unter derim internationalen Vergleich sehr hohen Steuer- und Abgabenlasten zu leiden.Immer mehr Unternehmer richten daher ihren Blick über Europa hinaus, wobeibesonders Dubai verstärkt in den Fokus rückt. Die Stadt in den VereinigtenArabischen Emirate (VAE) erhebt keinerlei Einkommensteuer, auch die neueGewerbesteuer von neun Prozent wird erst ab einem Gewinn von knapp 100.000 Euroerhoben - in den Ohren deutscher Unternehmer vermeintlich traumhafteBedingungen. Doch ist ein Umzug in das Steuerparadies am Persischen Golfwirklich so einfach? "Viele Unternehmer glauben, dass eine Firmengründung inDubai automatisch eine Steuerbefreiung in Deutschland mit sich bringt. Das istallerdings ein Missverständnis - die tatsächlich verbleibende Steuerlast inDeutschland hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, die Selbstständige undUnternehmer vor einer Gründung unbedingt abklären sollten", erklärt der auch als"Mr. Umstrukturierung" bekannte Steuerexperte Soufian El Morabiti vonGoldmanTax."Richtig ist, dass der Einkommensteuersatz in Dubai bei null Prozent liegt. Dassagt jedoch noch nichts darüber aus, wie die deutschen Finanzämter das Einkommenihrerseits besteuern", ergänzt Ali Doygun. "Nur weil ein Unternehmer eine Firmain Dubai gegründet hat, ist er noch lange nicht von der Steuerpflicht inDeutschland befreit." Gemeinsam mit Steuerexperte Soufian El Morabiti hat ersich auf die Umstrukturierung und betriebswirtschaftliche und steuerlicheOptimierung deutscher Unternehmen spezialisiert. Mit über zehn Jahren Erfahrunghaben sie bereits mehr als 4.000 Mandanten bei der Gründung unterstützt und beideutschen Steuerfragen und zum internationalen Steuerrecht beraten. Warum Dubai