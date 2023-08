UBM: Gute bilanzielle Aufstellung

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research wird die UBM Development AG im anstehenden Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) Entwicklungsprojekte und Immobilien abwerten. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, erneuert aber das positive Votum.

Nach Aussage des Analysten trage das Unternehmen damit den allgemein gestiegenen Yields und der sehr durchwachsenen Marktstimmung Rechnung. Allerdings dürfe nicht vergessen werden, dass der erfolgreiche Bauvorbescheid für die Bauberger Straße in München im Neunmonatsbericht zu einer Aufwertung und zu einer Cash-Zahlung des Projektpartners ARE führen werde. Zudem habe UBM bisher 2023 trotz der schwierigen allgemeinen Situation mit der Vermietung des Timber Pioneer, dem Closing des Deals für den Frankfurter FAZ Tower und der Emission des 50 Mio. Euro Green Bond Erfolge erzielt.

Die bilanzielle Ausstattung mit Eigenkapital sowie mit Cash sei weiter komfortabel. Trotz erheblicher Reduktion der Prognosen zur Gewinnrechnung für 2023 und für das kommende Jahr halte SRC vor dem Hintergrund der Qualität der Projekte und des Liegenschaftsbestands sowie der immer noch guten bilanziellen Ausgangslage den Kurssturz nach der Gewinnwarnung für übertrieben. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 32,00 Euro (zuvor: 40,00 Euro), erneuern aber das Rating „Buy“.



Die UBM Development Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 21,70EUR gehandelt.