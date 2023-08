Kreditzusagen steigen leicht an (FOTO)

Berlin (ots) -



"Die Summe aller zugesagten Wohn- und Gewerbeimmobiliendarlehen nahm nun daszweite Quartal in Folge leicht zu", erläuterte vdp-Hauptgeschäftsführer JensTolckmitt. "Das lässt sich als Anzeichen dafür werten, dass die Talsohle imImmobilienfinanzierungsgeschäft erreicht sein könnte. Der vor uns liegende Wegder Markterholung wird jedoch von vielen kleinen Schritten geprägt sein undmöglicherweise bis 2024 andauern: Investoren und Privatleute benötigen nochZeit, um sich an das gestiegene Zinsniveau zu gewöhnen. Erst wenn derTransaktionsmarkt wieder richtig anspringt, wird auch das Finanzierungsgeschäftwieder Fahrt aufnehmen können."Neugeschäft bei Gewerbeimmobiliendarlehen legt im Quartalsvergleich zuDas Immobilienfinanzierungsneugeschäft der vdp-Mitgliedsinstitute entwickeltesich hinsichtlich der Assetklassen unterschiedlich: Während das Volumen neuvergebener Wohnimmobiliendarlehen auf Quartalssicht um 9,2 % auf 14,8 Mrd. Euroabnahm (Q1 2023: 16,3 Mrd. Euro), erhöhte sich das Neugeschäft in derGewerbeimmobilienfinanzierung um 44,1 % auf 13,4 Mrd. Euro (Q1 2023: 9,3 Mrd.Euro). Im Vergleich mit dem Vorjahresquartal stehen bei beiden Assetklassendeutliche Rückgänge zu Buche: um 45,8 % bei Wohnimmobilien- und um 26,8 % beiGewerbeimmobiliendarlehen (Q2 2022: 27,3 bzw. 18,3 Mrd. Euro). Zuberücksichtigen ist hier allerdings, dass im ersten Halbjahr 2022 insbesonderebei Wohnimmobilien ein Rekord-Neugeschäft erzielt worden war, bedingt durchVorzieheffekte in Erwartung steigender Zinsen.Von den 14,8 Mrd. Euro, die im zweiten Quartal 2023 an Wohnimmobiliendarlehenzugesagt wurden, entfiel etwas mehr als die Hälfte auf die Finanzierung von Ein-und Zweifamilienhäusern (7,6 Mrd. Euro nach 7,1 Mrd. Euro im ersten Quartal2023). Auch die Finanzierung von Eigentumswohnungen zog gegenüber demAnfangsquartal an - von 2,4 auf 2,9 Mrd. Euro - und machte damit rund einFünftel der Wohnimmobilienkredite aus. Demgegenüber kam es bei der Finanzierungvon Mehrfamilienhäusern (Anteil: 23,0 %) zu einem Rückgang von 5,9 auf 3,4 Mrd.Euro.Bei den Gewerbeimmobiliendarlehen, die sich im zweiten Quartal dieses Jahres auf13,4 Mrd. Euro summierten, dominierten mit 7,5 Mrd. Euro bzw. einem Anteil von56,0 % die Finanzierungen für Bürogebäude. Gegenüber dem Anfangsquartal 2023nahm das Büroimmobilien-Neugeschäft deutlich zu (Q1 2023: 4,8 Mrd. Euro). AufHandelsgebäude und Hotels entfielen im Berichtsquartal jeweils Anteile in Höhevon 14,2 bzw. 10,5 %. Dabei wiesen die Finanzierungen für Handelsgebäudegegenüber dem ersten Quartal 2023 ein Minus aus (1,9 nach 2,3 Mrd. Euro),während Hoteldarlehen zunahmen (1,4 nach 0,4 Mrd. Euro)."Der Wohnimmobilienmarkt ist weiterhin von Zurückhaltung gekennzeichnet." JensTolckmitt"Die Nachfrage speziell nach Wohnimmobilienfinanzierungen ist weiterhinverhalten", so Tolckmitt. Hier mache sich die investitionshemmende Kombinationaus verschlechterten Finanzierungsbedingungen, unklarer Fördersituation undBaukostensteigerungen bemerkbar, die eine große Herausforderung für die Bau- undImmobilienwirtschaft darstelle. "Der Wohnimmobilienmarkt ist weiterhin vonZurückhaltung gekennzeichnet." In der Gewerbeimmobilienfinanzierung zeige sichim bisherigen Jahresverlauf noch kein klares Bild. "Nachdem rund um dieJahreswende ein sehr geringes Neugeschäft zu verzeichnen gewesen ist, sehen wirnun im zweiten Quartal zaghafte positive Signale", erklärte Tolckmitt undverwies dabei nicht nur auf die vorliegende Darlehensstatistik, sondern auch aufgestiegene Renditen und Mieten bei Gewerbeimmobilien, die der vdp kürzlich beiseiner Veröffentlichung zum vdp-Index bekanntgab.Trotz des verhaltenen Neugeschäfts erhöhte sich der Bestand an ausgereichtenImmobilienkrediten bei den vdp-Mitgliedsinstituten im zweiten Quartal 2023leicht auf 1.005,1 Mrd. Euro (30.06.2022: 987,2 Mrd. Euro). Dies entsprichteiner Zunahme um 1,8 % im Vorjahresvergleich.