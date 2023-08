Dr. Reuter Investor Relations - CleanTech Lithium erhöht Ressource und wird interessant für strategische Partner!

CleanTech Lithium hatte angekündigt, dass man nach der im Frühjahr vorgelegten Ressource für das Flaggschiffprojekt Laguna Verde noch deutliches Potenzial für die weitere Exploration der Liegenschaft sieht. Deshalb setzte man die Bohrarbeiten dort im Norden Chiles fort und kann nun die nächste Ernte einfahren. So folgte nun die aktualisierte, ebenfalls JORC-konforme Ressourcenschätzung, die deutlich über der vorherigen lag. So erhöhte sich die Ressource auf 1,8 Millionen Tonnen LCE. Besonders wichtig: In der Kategorie „measured & indicated“, also die gemessene und angezeigte Ressource, konnte man die Menge um 39 Prozent auf 1,1 Mio. Tonnen LCE steigern. Auch der Lithium-Gehalt von 200 mg/L überzeugt.

Die deutliche Erhöhung der gemessenen und angezeigten Ressource ist für die geplante Vormachbarkeitsstudie ("Pre Feasibility Study") relevant. Wichtig hierbei: Die gemessene Ressource stieg um 174 Prozent auf 0,46 Mio. Tonnen LCE. Sie ist später die Grundlage für die Berechnung der nachgewiesenen Reserven, während die angezeigte Ressource zur Berechnung der wahrscheinlichen Reserven für einen Betrieb auf Laguna Verde.

Bisher liegt hier lediglich eine Scoping Study vor, die aber bereits das Potenzial andeutet. Demnach ist mit der bisherigen Ressource ein Jahresproduktion in Höhe von 20.000 Tonnen LCE über einen Zeitraum von 30 Jahren möglich. Durch die Erweiterung der Ressource könnten sich sowohl die ausgestoßene Menge als auch das Minenleben erhöhen. Und auch jetzt schließt CleanTech Lithium eine weitere Vergrößerung mit einem neuen Explorationsprogramm nicht aus.

Das aber steht nicht im Mittelpunkt des Bemühens. Denn das Unternehmen arbeitet parallel an der genannten Vormachbarkeitsstudie. Dort werden sowohl Investoren als auch potenzielle, strategische Partner einen tiefen Einblick in die Wirtschaftlichkeit eines Lithiumbetriebs auf Laguna Verde erhalten. Mit solch einem Partner will CleanTech Lithium die Investitionskosten für den Bau des Betriebs gemeinsam stemmen und so eine allzu starke Verwässerung der Aktionäre verhindern.