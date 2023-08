Shargeek firmiert zu SHARGE um und bringt die ICEMAG Magnetic Power Bank auf den Markt

SHENZHEN, China, 23. August 2023 /PRNewswire/ -- Shargeek, das globale Unternehmen für Ladetechnologien, gab seine Umbenennung in SHARGE bekannt, die Ende August 2023 in Kraft tritt. Dieses strategische Rebranding ist das Ergebnis einer umfassenden globalen Markenstrategie, die darauf abzielt, die Werte und Angebote der Marke prägnanter und wirkungsvoller zu repräsentieren.

Der Übergang zu SHARGE spiegelt das Engagement der Marke wider, an der Spitze von Spitzentechnologie und Design zu bleiben. Der neue Name bringt auf den Punkt, wofür die Marke steht: Effizienz, Leistung und Präzision. Auch wenn sich der Name ändert, bleiben die Grundprinzipien, die Shargeek ausmachen, unverändert. Ein makelloses Design, das Bekenntnis zu einem trendigen Lebensstil und das Engagement für bahnbrechende Technologien werden auch in Zukunft die Eckpfeiler der Mission von SHARGE sein.