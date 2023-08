Der Kampf gegen die Inflation habe die Rezessionsrisiken verstärkt, schreibt Williamson. Die Bank of England hatte zuletzt Anfang August ihren Leitzins angehoben. Das weitere Vorgehen ließ sie offen. Das britische Pfund gab nach den Daten zum US-Dollar nach./jsl/la/jha/

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in britischen Unternehmen hat sich im August überraschend deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sank gegenüber dem Vormonat um 2,9 Punkte auf 47,9 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London mitteilte. Dies ist der tiefste Stand seit Januar 2021. Der Rückgang war deutlich stärker als von Ökonomen erwartet. Sie hatten im Schnitt mit 50,4 Punkten gerechnet.

