Tineco präsentiert die PURE ONE STATION auf der IFA 2023 - Einladung zum Launch-Event am 1.9.2023 (FOTO)

Berlin (ots) - Tineco (https://de.tineco.com/) , ein führender Anbieter von

Bodenpflege- und Smart-Home-Geräten, nimmt in diesem Jahr zum zweiten Mal an der

IFA teil. Die weltweit größte Messe für Unterhaltungselektronik und

Haushaltsgeräte findet vom 01. bis 05. September 2023 in Berlin statt. An allen

Messetagen wird Tineco mit einem eigenen Stand (Stand Nr. 205, Halle 4.1) auf

der IFA vertreten sein. Im Rahmen dieses Events wird Tineco neben der PURE ONE

STATION und dem Nass- & Trockenreiniger FLOOR ONE S7 STEAM & COMBO auch den

smarten Ofen OVENI ONE vorstellen.



Die PURE ONE STATION ist eine innovative 4-in-1-Reinigungsstation. Der kabellose

Akkustaubsauger vollzieht auf der Station eine Selbstreinigung, während er sich

nach dem Saugvorgang automatisch auf dieser auflädt, und dabei platzsparend

verstaut ist. Er ist sowohl auf Teppichen als auch auf Hartböden einsetzbar.