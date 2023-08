Besuchen, informieren, gewinnen CamperDays auf dem Caravan Salon 2023

- Vom 25.08. bis zum 03.09. findet der Caravan Salon 2023 in Düsseldorf statt.

- Die Buchungsplattform CamperDays ist mit THL auf dem Stand der Caravan

Industry Association of Australia (Stand C04) in der Halle 3 vertreten

- Besucher:innen können Preise rund um das Thema Urlaub in Australien und

Neuseeland gewinnen



Für Fans von Wohnmobilen, Camping und allen Facetten des mobilen Reisens ist der

Caravan Salon eine feste Institution. Die Messe findet vom 25. August bis zum

03. September in Düsseldorf statt. CamperDays ( http://www.camperdays.de ), die

führende Buchungsplattform für Wohnmobile und Campervans in Europa, ist in der

Halle 3 auf dem Stand C04 vertreten.