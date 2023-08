LONDON (dpa-AFX) - Der überraschend deutliche Rückgang der Unternehmensstimmung im Euroraum deutet laut Experten auf eine Rezession hin. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im August zum Vormonat um 1,6 Punkte auf 47,0 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London nach einer ersten Umfragerunde mitteilte. Es ist der vierte Rückgang in Folge. Damit ist der Index auf den tiefsten Stand seit November 2020 gesunken. Der Indikator liegt weiter klar unter der 50-Punkte-Grenze, die zwischen Wachstum und Schrumpfung unterscheidet. Analysten hatten im Schnitt nur einen leichten Rückgang auf 48,5 Punkte erwartet.

Besonders negativ überraschte der unerwartet deutliche Rückgang der Stimmung in der Dienstleistungsbranche in Deutschland von 52,3 auf 47,3 Punkte. "Im Dienstleistungssektor ist der kurzzeitig aufgeblühte Frühjahresoptimismus jetzt endgültig verblasst", schrieb Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Alles in allem unterstrichen die Daten eindrucksvoll die Malaise der deutschen Wirtschaft. Im dritten Quartal stehen die Zeichen dem Experten zufolge wohl bestenfalls weiter auf Stagnation - eher drohe ein Rückfall in die Rezession.