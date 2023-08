Wie sollte man so einen Markt traden?!

von Sven Weisenhaus

Im Stockstreet-Börsenbrief „Target-Trend-Spezial“, in dem der DAX börsentäglich analysiert wird, schreibe ich schon seit geraumer Zeit, dass wir es beim deutschen Leitindex aktuell mit einem vollkommen trendlosen, wirren und phasenweise sehr volatilen Kursverhalten zu tun haben, inklusive vieler plötzlicher Richtungswechsel von unterschiedlichen Niveaus innerhalb einer Seitwärtstendenz und diversen Fehlsignalen in Form von Bullen- und Bärenfallen. Und das geht nun schon seit Mitte April so.