Reflex Advanced Materials Corp meldet Besuch des United States Geological Survey (USGS) auf dem Graphitprojekt Ruby

23. August 2023 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / – Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX), (OTCQB:RFLXF), („Reflex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sechs Mitglieder des United States Geological Survey (USGS) im August 2023 einen Besuch vor Ort durchgeführt haben, um historische Daten im Zusammenhang mit dem Graphitprojekt Ruby (das „Projekt“) zu prüfen. Der Schwerpunkt der Besichtigung lag auf der ehemaligen Mine auf dem Gelände des Graphitprojekts Ruby des Unternehmens, die in den 1940er-Jahren von der Crystal Graphite Company betrieben wurde.

Das Graphitprojekt Ruby, das sich in der Nähe von Dillon (Montana) befindet, hat in den letzten Jahren aufgrund seines Potenzials als wertvolle Quelle für hochreinen Graphit auf dem US-amerikanischen Festland besondere Beachtung gefunden. Angesichts der historischen Bedeutung und der potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen des Projekts hat der USGS ein aktives Interesse an der Durchführung einer umfassenden Prüfung der historischen Daten.

Während des Vor-Ort-Besuchs wertete das USGS-Team die über die ehemalige Mine vorliegenden Informationen und bewertete diese, indem es bestehende Aufzeichnungen prüfte, die physische Infrastruktur untersuchte und geologische Begutachtungen durchführte. Das Team analysierte die verfügbaren Daten und verglich sie mit den historischen Aufzeichnungen, um deren Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

„Wir haben uns sehr gefreut, das USGS-Team auf unserem Graphitprojekt Ruby begrüßen zu dürfen“, so Paul Gorman, CEO von Reflex Advanced Materials Corp. „Ihre Seriosität, ihr Fachwissen und ihre gründliche Bewertung werden dazu beitragen, die historischen Daten zu validieren und das Vertrauen in das Potenzial des Projekts zu stärken. Dieser Besuch vor Ort ist ein wichtiger Meilenstein für uns und unterstreicht unser Engagement für Transparenz und wissenschaftliche Präzision.“

Der vom USGS durchgeführte Prüfprozess wird voraussichtlich wertvolle Einblicke in die historischen Tätigkeiten der Crystal Graphite Company bieten und die geologischen Eigenschaften und das Potenzial des Graphitprojekts Ruby beleuchten. Die Ergebnisse der Begutachtung werden Reflex Advanced Materials Corp. bei der Verfeinerung seiner Explorations- und Erschließungsstrategien helfen.