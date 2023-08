Eureka Lithium leitet Feldprogramm auf dem Projekt Raglan South in Quebec ein

Eurekas 15-köpfige Feldmannschaft, die von GroundTruth Exploration geleitet wird, wird auf der gesamten Liegenschaft bei Raglan South Prospektionsarbeiten und Oberflächenkartierungen auf einem Raster absolvieren und dabei die historischen Pegmatitvorkommen sowie alle zusätzlichen Pegmatite, die während des Prospektions- und Kartierungsprogramms gefunden werden, beproben. Die im Rahmen dieses Programms entnommenen Proben werden vor Ort mit einem tragbaren SciAps-LIBS-Analysegerät gescannt und sortiert. Ausgewählte Proben werden zur Analyse in das Labor überstellt; sie werden als Hilfsmittel zur Ermittlung aussichtsreicher Zonen und zur Abgrenzung künftiger Bohrziele dienen.

Eine wichtige tektonische Grenze trennt Raglan South, das Potenzial für lithiumhaltige Pegmatite aufweist, vom Nickelgürtel Raglan, dem Standort der erstklassigen Mine Raglan, etwa 80 km nordöstlich von Eurekas Konzessionsgebiet. Das Privatunternehmen KoBold Metals, das zum Teil von Bill Gates, Jeff Bezos und Richard Branson finanziert wird, hat vor kurzem eine Finanzierung in Höhe von 195 Millionen $ (US) abgeschlossen und bringt derzeit auf seiner 929 Quadratkilometer großen Liegenschaft, das etwa 15 km nördlich von Eurekas Projekt Raglan South beginnt, Bohrungen auf der Suche nach Batteriemetallen nieder (siehe Abbildung 1).

Wichtige Eckdaten zu Raglan South:

- Raglan South ist Teil des Superior-Kraton, der den Großteil der bekannten Lithiumlagerstätten in Kanada beherbergt, einschließlich jener in James Bay und Nordwest-Ontario. Das Alter von Raglan South wurde auf 2.273 Millionen Jahre datiert, dem optimalen Alter für Lithiumlagerstätten laut dem U.S. Geological Survey;

- Raglan South wurde bisher noch nie systematisch auf Lithium erkundet, weist aber auf Grundlage von 20 weit verstreuten historischen Proben, die in der Datenbank der Regierung von Quebec enthalten sind, eine ungewöhnlich ausgeprägte Lithium-Cäsium-Rubidium-Anomalie in Seesedimenten auf;

- Raglan South enthält 12,3 % der Lithiumproben (<60 ppm) in Seesedimenten im 99,96. Perzentil in der gesamten Datenbank der Regierung, wobei 7 Proben >60 ppm und einen Höchstwert von 79,5 ppm Lithium aufweisen. 14 der 20 Proben aus Raglan South ergaben >37,3 ppm Cäsium (bis zu 79 ppm Cäsium), während eine Probe mit 167 ppm Rubidium zu den drei höchsten Rubidiumwerten in Seesedimenten in der Regierungsdatenbank gehört;

- An der Seite von Raglan South liegt das Gravitationstief Bouger, was auf ein Intrusionssystem in der Tiefe hinweist;

- Bei Raglan South wurden bislang nur in sehr geringem Ausmaß geologische Kartierungen durchgeführt, es wurden aber drei Einheiten festgestellt: der Nantais-Komplex, der mehrere vulkanische Pakete umfasst (metamorphosierter mafisches Gestein bis Amphibolit); die Lesdiguieres-Abfolge (Hornblende-Biotit-Tonalit mit magmatischer, schiefriger oder gneisischer Textur); und die La Chevrotiere-Abfolge (porphyrischer Quarz-Monzonit-Granit);

- Bei Raglan South wurden mehrere Pegmatite festgestellt.

Jeffrey Wilson, der President und CEO von Eureka, erläutert: „Raglan South ist ein sehr interessantes Ziel und zum ersten Mal wird dieses unzureichend erkundete Gebiet speziell auf das Vorkommen lithiumhaltiger Pegmatite untersucht.“

Wilson weiter: „Eureka verfügt über das größte Landpaket mit Lithiumschwerpunkt im obersten Drittel von Quebec, einer Provinz, die die Suche nach neuen Hartgestein-Lithiumlagerstätten und den Ausbau der damit verbundenen Infrastruktur mit offenen Armen begrüßt hat, was auch an der jüngsten Ankündigung deutlich wird, dass Ford und SK, ein koreanischer Batteriehersteller, den Bau eines neuen Batteriekathodenwerks im Wert von 1,2 Milliarden $ in Becancour (Quebec) planen.“

Abbildung 1: Lageplan Raglan South

Unternehmensvideo

Ein neues Unternehmensvideo von Eureka Lithium mit dem Titel „Leading the Charge“ finden Sie unter www.EurekaLithiumCorp.com (https://eurekalithiumcorp.com) oder unter der folgenden URL:

https://youtu.be/zqlKmaFSQQU

Vorsorglicher Hinweis: Investoren werden darauf hingewiesen, dass die Informationen über die Seesedimente den öffentlich zugänglichen Quellen in der Datenbank der Regierung von Quebec entnommen wurden. Das Unternehmen war nicht in der Lage, die enthaltenen Informationen von unabhängiger Seite zu verifizieren. Die Informationen sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet, das Gegenstand dieser Pressemeldung ist. Es gibt keine Garantie, dass im Zuge der aktuellen Explorationsbemühungen bedeutende Entdeckungen gemacht werden.

Unternehmenspräsentation

Besuchen Sie die Homepage von Eureka Lithium oder klicken Sie auf die folgende URL, um die Unternehmenspräsentation des Unternehmens aufzurufen:

https://eurekalithiumcorp.com/EurekaLithium_June16_2023.pdf

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt in dieser Pressemitteilung wurde von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Eureka Lithium Corp.

Eureka Lithium ist der größte Besitzer von Lithiumkonzessionen im nördlichen Drittel der Provinz Quebec, einem Gebiet, das auch als Region Nunavik bekannt ist. Das Unternehmen ist alleiniger Eigentümer von drei Projekten mit einer Gesamtfläche von 1.408 Quadratkilometern in den neu entstehenden Lithium-Bergbaucamps Raglan West, Raglan South und New Leaf. Die Konzessionsgebiete, die das Unternehmen vom legendären Prospektor Shawn Ryan erworben hat, liegen in einer Region, in der sich zwei Nickelbergwerke mit Zugang zu Tiefseehäfen befinden.

