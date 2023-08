Münster / Dortmund (ots) - Die Energieversorgung der Zukunft und das Erreichen

der Klimaziele ist ohne den Energieträger Wasserstoff (H2) kaum vorstellbar. Um

die H2-Versorgung der Region Münster zu ermöglichen, stimmen Thyssengas und die

Stadtnetze Münster die Ausbaupläne ihrer Leitungsnetze aufeinander ab.



Durch die jetzt unterzeichnete Absichtserklärung (Letter of Intent) legen die

Stadtnetze Münster und Thyssengas den Grundstein für die Verbindung der

Ferngasleitung mit dem regionalen Verteilernetz. So entsteht für die Unternehmen

aus Industrie und Mittelstand sowie für die kommunale Wärmeplanung eine

H2-Versorgungsperspektive und damit mehr Planungs- und Investitionssicherheit.





Mit dem Leitungsprojekt Coesfeld-Münster will Thyssengas den Grundstein für dieWasserstoff-Versorgung des Münsterlands und der Region Westfalen legen. Nachaktuellem Planungsstand und in Abhängigkeit der ausstehenden Ergebnisse für einnationales Wasserstoff-Kernnetz, soll als Erweiterung bis 2029 eine Leitung bisnach Hamm in Betrieb gehen. Entlang der Trassierungen von Coesfeld bis Hamm isteine Netzkopplung zwischen der Thyssengas und den Stadtnetzen Münstervorgesehen. Die Region soll dann über das Cluster "GET H2" sowie den geplantenNord-Süd-Korridor zwischen Wilhelmshaven und Köln mit Wasserstoff versorgtwerden. Diese Planungen treffen auf ein großes Interesse der ansässigenIndustriebetriebe, wie erste Bedarfsanfragen der Stadtnetze Münster bei lokalenUnternehmen ergeben haben.Alexandra Rösing, Geschäftsführerin der Stadtnetze Münster GmbH: "Wasserstoffkann für die Dekarbonisierung von industriellen Prozessen und derWärmeversorgung in Münster eine wichtige Rolle spielen. Kooperationen zwischenlokalen und überregionalen Netzbetreibern sind der zentrale Erfolgsfaktor fürden Wasserstoffhochlauf. Dafür knüpfen wir Netzwerke und legen mit unserenKooperationspartnern frühzeitig die Grundlagen."Dr. Arne Dammer, Leiter Innovation und Strategie bei Thyssengas, hebt hervor:"Unsere H2-Netzplanung ist in vollem Gange und jede neue Transportverbindung istein weiteres Puzzlestück für den erfolgreichen H2-Hochlauf. Die Kooperation mitden Stadtnetzen Münstern ist ein großer Schritt für die Wasserstoff-Versorgungder Region und ein starkes Signal für H2-Produzenten und potenziellenH2-Verbrauchern."Hoher Wasserstoff-Bedarf im Cluster Münster-HammThyssengas hat im engen Austausch mit den Unternehmen in seinem Netzgebietzunächst sechs Potenzialregionen, sogenannte H2-Cluster, definiert. Dieseverteilen sich auf die Regionen Emsland, Münsterland, Ruhrgebiet und Rheinland.Im Cluster "Münster-Hamm", zwischen Münster, Gütersloh, Warstein und Dortmund