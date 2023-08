Allianz - 10er-EMA in Korrektur erneut verteidigt, bullisches Signal

In der vorherigen Analyse zur Allianz-Aktie hieß es: "Es bietet sich eine neue Long-Position an, die leicht unter dem Vortagestief bei 218,50 Euro abgesichert werden könnte. Das Kursziel ist weiterhin bei 224 Euro zu sehen. Mit der Verteidigung des 10er-EMA in der Korrektur vom Freitag wurde der Aufwärtstrend bestätigt. Die Aktie zeigt kurzfristig weiter Stärke. Solange das Vortagestief nicht mehr unterschritten wird, ist mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen."

Das hat bisher gepasst. Die Long-Position wurde in der Seitwärtsphase der Vortage eröffnet und befindet sich gut im Rennen. Es ist mit weiter steigenden Kursen bis zum Widerstand bei 224 Euro zu rechnen. Der Stopp wird auf Einstand hochgezogen.