Berlin (ots) - Nur jede fünfte Firma steuert Nachhaltigkeit über verbindliche

Reiserichtlinie - Knapp jeder zweite Betrieb bietet Geschäftsreisenden E-Autos

als Dienstwagen



Der Schutz von Umwelt und Klima wird für Unternehmen immer wichtiger. Um

nachhaltiges Verhalten in der Belegschaft zu fördern, setzen rund neun von zehn

Firmen (89 Prozent) bereits auf entsprechende Anreize für Geschäftsreisende. Das

geht aus der regelmäßig seit zehn Jahren durchgeführten Studie "Chefsache

Business Travel" hervor, einer Initiative von Travel Management Companies im

Deutschen Reiseverband (DRV).





Der beliebteste Anreiz ist die Bereitstellung eines Dienstwagens mitElektroantrieb . 47 Prozent der Firmen nutzen diese Möglichkeit, weitere 37Prozent übernehmen die Kosten für eine Bahn-Card . Immerhin jedes fünfteUnternehmen (20 Prozent) fördert nachhaltiges Verhalten über ein CO2-Budget fürjeden Mitarbeitenden. Dieses legt die maximale Menge an klimaschädlichenEmissionen fest, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums bei Geschäftsreisenfreigesetzt werden dürfen.Zudem unterstützt ein Drittel der Firmen (33 Prozent) die Kombination vonGeschäftsreisen mit privatem Urlaub . So übernehmen sie zum Beispiel die An- undAbreisekosten. Die Beschäftigten reduzieren damit ihre CO2-Emissionen. Weitere31 Prozent haben Bonusprogramme eingeführt, die eine klimaschonende Gestaltungvon Geschäftsreisen belohnen.Neben Anreizen setzen fast alle Unternehmen (97 Prozent) auch Maßnahmen um, dieden CO2-Fußabdruck der Geschäftsreisen senken. Allerdings verfügt nur etwa jedesfünfte Unternehmen (19 Prozent) über eine verbindliche Reiserichtlinie , in derentsprechende Vorgaben zur Reduzierung der Emissionen festgeschrieben sind.Weiter verbreitet sind andere Instrumente: So kompensieren viele Firmen denCO2-Ausstoß ihrer Geschäftsreisen. Jedes zweite Unternehmen (50 Prozent) erwirbtdafür sogenannte Scope-3-CO2-Minderungszertifikate .Ein häufig genutzter Hebel sind auch Flugreisen . Wenn es sinnvoll ist, wähltmehr als ein Drittel der Unternehmen (35 Prozent) andere Verkehrsmittel, etwafür innerdeutsche oder grenznahe Geschäftsreisen. Einige Firmen gehen bei diesenStrecken sogar noch einen Schritt weiter: Etwa jedes vierte Unternehmen (24Prozent) wählt dabei grundsätzlich den Zug statt des Flugzeugs oder einesMietwagens."Immer ehrgeizigere Klimaziele und das steigende Nachhaltigkeitsbewusstsein inder Bevölkerung sind weitere Anreize für die Unternehmen, ihre Geschäftsreisennachhaltiger zu gestalten", sagt Ingo Burkardt, Director Global Clients beiAmercan Express Global Business Travel. "Auch wenn fast alle Firmen bereits