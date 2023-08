Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg/Frankfurt (ots) - Das Geschäft mit klassischen Bankeinlagen stellt auchim laufenden Jahr 2023 weiterhin das vermutlich wichtigste Produktfeld aus Sichtvieler Kreditinstitute dar. Die im Vergleich zum allgemeinen Zinsniveau nach wievor zurückhaltende Weitergabe der Marktveränderungen am eigenen Bestand beschertvielen Kreditinstituten hohe Erträge, die aufgrund meist nicht vorhandenerWechselbarrieren jedoch einer latenten Abwanderungsgefahr unterliegen. Unterdiesem Gesichtspunkt muss aufmerksam zur Kenntnis genommen werden, dass mit derEinführung eines neuen Angebots der C24 Bank erneut eine kritische Preisschwelleüberschritten wurde. Ein Kommentar von Christoph Bauer und Dr. Steven Kiefer vonder globalen Strategieberatung Simon-Kucher:Seit nunmehr als einem Jahr beschäftigt die sich vollziehende Zinswende diedeutschen Kreditinstitute. Bislang dürfte das Zwischenfazit über die bisherigenAuswirkungen aus Sicht der überwiegenden Mehrheit der Institute positivausfallen. Neun Leitzinserhöhungen in Folge innerhalb eines Jahres haben denKonditionenbeitrag passiv zurückkehren und die operativen Erträge weiter steigenlassen. Gleichzeitig ist inzwischen vielerorts deutlich spürbar, dass höherverzinste Angebote im Wettbewerb auf Kundenseite wahrgenommen und zunehmendnachgefragt werden. Das neue Angebot der C24 Bank in Höhe von 4,0 Prozent fürreguläres Tagesgeld könnte erneut zu einer verstärkten Kundenwahrnehmung führenund den Druck auf bereits etablierte Institute erhöhen.Eine bereits im November 2022 durchgeführte Kundenstudie der globalenStrategieberatung Simon-Kucher konnte zeigen, dass insbesondere beiZinsprodukten sogenannte Schwellenpreise existieren. Werden diese überschritten,steigt die Attraktivität aus Kundensicht sprunghaft an, was zu einem ebensosprunghaften Anstieg der zu erwartenden Kundenreaktionen führt. Mit dieserTatsache sahen sich beispielsweise viele Institute konfrontiert, als aufgrunddes Tagesgeldangebots von 3,00 Prozent der ING im April 2023 erstmals ingrößerem Umfang Einlagen von Kunden zur ING umgeschichtet wurden. Dass es beieinem Zinssatz von 3,00 Prozent eine deutliche Reaktionsschwelle gibt, zeigtauch die Anfang 2023 veröffentlichte Privatkundenstudie von Simon-Kucher, die andie Studie vom November 2022 anknüpft.Die nun von der C24 angebotenen 4,00 Prozent sind gemäß dieser Kundenstudiewiederum als Reaktionsschwelle anzusehen. Diese ist im Vergleich zur Schwellebei 3,00 Prozent weniger stark ausgeprägt, dürfte aber dennoch zu einemkurzzeitigen Anstieg der Kundenreaktionen führen. Dies insbesondere dann, wennweitere Wettbewerber diesem Angebot folgen.