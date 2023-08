Gerresheimer tritt der Science Based Targets Initiative bei

Düsseldorf (ots) -- SBTi liefert wissenschaftlich fundiertes Rahmenwerk für die Klimaschutzzielevon Unternehmen- Gerresheimer lässt CO2-Reduktionsziele durch SBTi validieren- Reduktion der Scope 1 und 2-Emissionen um 50 % bis 2030 geplantGerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner fürdie Pharma- und Biotech-Branche, ist der Science Based Targets Initiative (SBTi)beigetreten. Die Organisation unterstützt Unternehmen dabei, Ziele zur Reduktionvon Treibhausgasemissionen wissenschaftlich fundiert festzulegen und umzusetzen.Die SBTi wird validieren, ob die von Gerresheimer formuliertenCO2-Reduktionsziele im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen stehen.Anschließend wird der Fortschritt der Reduktion auf der SBTi-Plattformtransparent dokumentiert. Bis 2030 will Gerresheimer seine Scope 1- und Scope2-Emissionen im Vergleich zum Basisjahr 2019 um 50 % reduzieren. Darüber hinaushat sich das Unternehmen verpflichtet, in den nächsten 24 Monaten auch einkonkretes Reduktionsziel für die Scope-3-Emissionen festzulegen. Mit demSBTi-Beitritt unterstreicht Gerresheimer seine ambitioniertenNachhaltigkeitsziele im Rahmen der Unternehmensstrategie formula g."Wir wollen als globaler Partner der Pharma- und Biotechbranche mit unserenProdukten und Lösungen dazu beitragen, die Lebensqualität von MillionenPatienten weltweit zu verbessern", erklärt Dietmar Siemssen, CEO derGerresheimer AG. "Nachhaltigkeit und insbesondere Verantwortung für dieKlimaauswirkungen unseres operativen Geschäfts gehören für uns untrennbar dazu."Reduktionsziele im Einklang mit Pariser KlimaschutzabkommenIm Rahmen der Unternehmensstrategie formula g strebt Gerresheimer an, bis 2030seine Scope 1- und Scope 2-Emissionen um 50 % zu reduzieren. Scope 1-Emissionenumfassen dabei alle Emissionen, die Gerresheimer direkt im Rahmen derGeschäftstätigkeit verursacht. Indirekte Emissionen, die im Rahmen derEnergieversorgung entstehen, werden unter den Scope 2-Emissionen erfasst.Gerresheimer plant, mit neuester Produktionstechnologie den Energiebedarf zusenken und gleichzeitig bis 2030 den Strombedarf zu 100 % aus erneuerbarenQuellen zu decken.Die SBTi wird validieren, ob die Scope 1- und 2-Reduktionsziele im Einklang mitdem Pariser Klimaschutzabkommen stehen, wonach die Erderwärmung bis 2050 auf1,5°C begrenzt werden soll.Gleichzeitig wird Gerresheimer in den nächsten zwei Jahren nach denBest-Practice-Vorgaben der SBTi auch Ziele für eine Reduktion der Scope3-Emissionen formulieren. Diese umfassen indirekte Emissionen, die in der vor-und nachgelagerten Wertschöpfungskette entstehen, beispielsweise im Zusammenhangmit der Rohstoffbeschaffung bei Lieferanten, bei Logistikprozessen oder derspäteren Entsorgung.SBTi - Rahmenwerk für wissenschaftlich fundierten KlimaschutzDie Science Based Targets Initiative wurde 2015 von CDP (zuvor Carbon DisclosureProject), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI)und dem World Wide Fund for Nature (WWF) gegründet. Sie bietet Unternehmen einenklar definierten Rahmen, um Emissionen nach neuesten wissenschaftlichenErkenntnissen und im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens zureduzieren und so einen Beitrag zur Begrenzung der globalen Erwärmung zuleisten. Über 5.700 Unternehmen weltweit sind der Initiative bereitsbeigetreten.Transparentes NachhaltigkeitsreportingDer SBTi-Beitritt untermauert den Anspruch von Gerresheimer, transparent,fundiert und vergleichbar nach Best-Practice-Standards über Ziele, Maßnahmen undErgebnisse seiner Nachhaltigkeitsaktivitäten zu informieren.Gerresheimer veröffentlicht jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht (https://www.gerresheimer.com/fileadmin/user_upload/user_upload/Company/Investor_Relations/annual-report-2022/reports/Gerresheimer_Gesonderter_nichtfinanzieller_Konzernbericht_2022_geschuetzt.pdf) und legt relevante Daten darüber hinaus unter anderem imRahmen des CDP (https://www.gerresheimer.com/unternehmen/news/corporate-news/detail/cdp-score-gerresheimer-upgraded-to-a-for-performance-on-climate-change) -und des EcoVadis (https://www.gerresheimer.com/unternehmen/news/produkt-event-news/detail/gerresheimer-erstmals-mit-ecovadis-goldmedaille-fuer-nachhaltige-unternehmensfuehrung-ausgezeichnet) -Ratings offen. Auch MSCI, Sustainalytics und ISSbewerten die Nachhaltigkeitsleistung von Gerresheimer. Eine Übersicht derexternen Nachhaltigkeitsbewertungen von Gerresheimer gibt es hier (https://www.gerresheimer.com/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstrategie/externe-bewertungen) .Pressekontakt:Gerresheimer AGJutta LorbergHead of Corporate CommunicationT +49 211 6181 264mailto:jutta.lorberg@gerresheimer.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/5586319OTS: Gerresheimer AGISIN: DE000A0LD6E6

