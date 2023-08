Alfter (ots) - Stundenzettel, Auftragsbücher, Schichtplanungen - fleißige

Handwerker produzieren neben ihrer Dienstleistung meist auch jede Menge

Papierkram. Dadurch kann es im Betrieb schnell unübersichtlich werden. Alexander

Heinrich ist der Geschäftsführer von HeiProTec und unterstützt als IT-Experte

kleinere und mittlere Unternehmen dabei, ihre IT auf den neusten Stand zu

bringen. Warum sich Dienstleister unbedingt digitalisieren sollten, erfahren Sie

hier.



In vielen Handwerksbetrieben wird die Informationstechnologie eher

stiefmütterlich behandelt. Schließlich arbeiten Handwerker mit ihren Händen und

Werkzeugen - und nicht mit der Tastatur und Computerprogrammen. Die fehlende

Digitalisierung von Handwerksbetrieben kann allerdings dazu führen, dass

Informationen über Kundenaufträge verloren gehen oder sich die Rechnungsstellung

verzögert. Die Folge sind nicht selten unzufriedene Kunden und ein gehemmtes

Wachstum. "Handwerksunternehmen, die hier nicht nachziehen, werden schon bald

das Nachsehen haben und hinter der Konkurrenz zurückbleiben", warnt Alexander

Heinrich, Gründer und Geschäftsführer von HeiProTec.





"Handwerker müssen keine Angst vor den Herausforderungen der Digitalisierunghaben, wir begleiten sie und stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite", so derIT-Experte weiter. Mit HeiProTec verfolgt der gelernte Fachinformatiker dieMission, kleine und mittlere Unternehmen dabei zu unterstützen, ihreIT-Landschaft auf den aktuellen Stand zu bringen und laufend zu optimieren.Dabei setzten er und sein Team auf ein Full Management Service Paket, das alleService- und Wartungsleistungen rund um das Thema IT abdeckt. Warum dieDigitalisierung auch für Dienstleister und Handwerksunternehmen immer wichtigerwird und welche Vorteile sie mit sich bringt, hat Alexander Heinrich imFolgenden zusammengefasst.1. Die Digitalisierung sorgt für mehr StrukturIn erster Linie hilft die Digitalisierung Dienstleistern dabei, sich einenbesseren Überblick über ihre Kunden und Aufträge zu verschaffen. Statt relevanteInformationen händisch zu dokumentieren und so mitunter fatale Fehler und Lückenin Kauf zu nehmen, sollte auf ein spezielles System gesetzt werden, das alleInformationen übersichtlich und an einem Ort sammelt. Um für ihre Kunden diebesten Bedingungen zu schaffen, setzt das Team von HeiProTec beispielsweise aufeine spezielle App, in der alle Informationen flexibel hinterlegt und jederzeitabgerufen werden können - auch die offenen Aufträge werden dort dokumentiert. Sowissen Außendienstler jederzeit, wann sie wo zu sein haben und was es dort zutun gibt.Auf diese Weise wird die interne Kommunikation deutlich einfacher undstrukturierter, was sich nicht nur positiv auf die Zeit, sondern auch auf dieKosten eines Unternehmens auswirkt. Schließlich werden so alle relevantenPunkte, wie die Angebots- und Rechnungserstellung, deutlich flexibler.2. Digitale Systeme bringen mehr FlexibilitätOft möchten Hausbesitzer direkt beim Vor-Ort-Termin eine Einschätzung über dieanfallenden Kosten haben. Mithilfe von digitalen Arbeitsmitteln könnenAußendienstler alle wichtigen Informationen eingeben, Fotos von Schädenhochladen oder Angebote kalkulieren, ohne den Kunden auf einen späterenZeitpunkt zu vertrösten, da die Unterlagen im Büro bearbeitet werden müssen.Dieses unkomplizierte und schnelle Handling führt zu einer besserenKundenbindung und zu zufriedeneren Mitarbeitern.3. Ein kleines Investment für ein großes UmsatzplusDie Digitalisierung des eigenen Betriebs lässt die Mitarbeiter schnellerarbeiten und unnötige Wege vermeiden. Indem alle Vorgänge in einem Systemabgebildet werden, gehen keine Informationen verloren. Die effizientereBearbeitung von Angebotsanfragen, Abrechnungen und Terminen spart den kleinenund mittelständischen Unternehmen viel Zeit und Geld. Zufriedene Kunden werdenihre Handwerker wieder engagieren - und weiterempfehlen. Letztendlich führendiese Vorteile dazu, dass Betriebe schneller und einfacher wachsen und damitnoch mehr Umsatz generieren können.Sie wollen Ihren Betrieb digitalisieren und Ihr Tagesgeschäft effizientergestalten? Dann melden Sie sich jetzt bei Alexander Heinrich(https://heiprotec.de) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:HeiProTecAlexander HeinrichE-Mail: mailto:team@heiprotec.deWebseite: https://heiprotec.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170934/5586366OTS: HeiProTec