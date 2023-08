Vom Löwen zum Wildschwein - CFO analysiert, weshalb Social Chain scheiterte und welche Schlüsse Unternehmen daraus ziehen müssen (FOTO)

Hannover (ots) - Für viele kam es überraschend: Social Chain, das

milliardenschwere Projekt der "Höhle der Löwen"-Investoren Ralf Dümmel und Georg

Kofler, ist in einer dramatischen Insolvenz geendet. Doch wie genau kam es zu

diesem beispiellosen Scheitern?



"Grundsätzlich hat hier eine Kette von Fehleinschätzungen und strategischen

Fehlern dazu geführt, dass dieses Unternehmen mit seiner finanziellen Stabilität

auch seine Zukunftsfähigkeit eingebüßt hat", erklärt Unternehmensberater und

externer CFO Robert Giebenrath. Was bei Social Chain falsch lief und was

Unternehmen daraus lernen müssen, analysiert er in diesem Beitrag.





Eine gute Idee ist noch kein tragfähiges GeschäftsmodellThe Social Chain, der Top-Merger der bekannten Talentshow "Die Höhle der Löwen",ist bankrott. Vor einigen Jahren hatten sich die TV-Juroren Georg Kofler undRalf Dümmel zusammengetan, indem Dümmel seine DS Holding mit Koflers SocialChain vereinigte. Das Unternehmen plante, Brands in Schieflage aufzukaufen undin D2C-Brands umwandeln, um deren Produkte dann über das eigene Netzwerk undüber Social Media direkt an die Endkunden zu verkaufen. Dieses Vorhaben ist nunoffiziell gescheitert: Social Chain hat kürzlich einen Insolvenzantragangekündigt, der Kurs der Aktie ist folgerichtig und dramatisch eingebrochen -von ehemals 54 Euro sank die Aktie des Unternehmens auf zeitweise nur noch 35Cent. Handelt es sich also um einen tragischen Einzelfall oder einexemplarisches Beispiel?Bei gegenwärtiger Betrachtung scheint es sich bei dem Konzept hinter The SocialChain um ein wenig tragfähiges Geschäftsmodell gehandelt zu haben, das zudem anzweifelhaften Geschäftspartnern gescheitert ist. Die zugrundeliegende Idee klangzwar vielversprechend, konnte jedoch letztlich nicht die Umsätze für einnachhaltiges Wachstum generieren. Dies sollten besonders Unternehmen vor oder inder Gründung als warnendes Beispiel sehen: Auch wenn das Konzept einesGeschäftspartners vielversprechend klingt, sagt dies allein noch nichts über dieGüte des Geschäftsmodells aus - dies kann nur eine eingehende Prüfung undAnalyse der zugrundeliegenden Zahlen und Daten leisten. Nicht wenigeBerechnungsmodelle fallen in unsicheren Zeiten in sich zusammen, weil diePlanungen im Ansatz zu unrealistisch angesetzt waren.Abhängigkeit von Finanzierungsrunden kann in die Insolvenz führenAuch zeigt der Fall von The Social Chain, dass der Erfolg keineswegs garantiertist, nur weil das Partnerunternehmen bereits an der Börse platziert ist. DerGang an die Börse dient oftmals allein dazu, über Finanzierungen zusätzlichesKapital aufzunehmen, und sagt für sich noch nichts über den Erfolg des