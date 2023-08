Berlin (ots) - Das Abitur in der Tasche - doch wie geht es jetzt weiter? Eine

schwierige Frage, die sich Abiturientinnen und Abiturienten stellen müssen. Die

Möglichkeiten sind dabei schier grenzenlos: Erstmal einige Monate Work and

Travel, ein Jahr Bundesfreiwilligendienst, gleich eine Ausbildung beginnen oder

anfangen zu studieren? In den letzten Jahren verstärkte sich der Trend, dass

sich die meisten Schulabgängerinnen und Schulabgänger nach ihrem Abitur für ein

Studium entscheiden. Diese Entwicklung wird von vielen Unternehmen durchaus

kritisch gesehen. Dennoch suchen die Arbeitgeber auch weiterhin händeringend

akademische Fachkräfte, wobei sie das gewünschte Studienfach oftmals in den

Stellenanzeigen angeben. Die neue Ausgabe des BAP Job-Navigators analysiert

daher die Anzeigenschaltung für Akademikerinnen und Akademiker im Juli 2023 und

ermittelt die zehn gefragtesten Studiengänge.



Jedes fünfte Stellenangebot richtet sich an akademische Fachkräfte





Im Juli 2023 richteten sich deutschlandweit, genau wie in den Jahren zuvor, rund20 % aller Stellenangebote an akademische Fachkräfte. Viele Unternehmen nanntendabei den erforderlichen Studienabschluss im Anzeigentext: Der Bachelor stand infast 48.200 Jobangeboten und der Master in nahezu 30.000 Stellen. Eine Promotionbzw. ein Doktortitel war in über 11.800 Fällen erwünscht. Im Gegensatz zumöffentlichen Dienst mit seinen starren Hierarchien und Entgeltstrukturen sindviele Unternehmen dabei in puncto Studienabschluss flexibler. Wenn siebeispielsweise in einer Stellenanzeige den Master als Voraussetzung nennen,haben oft auch qualifizierte Absolventinnen und Absolventen mitBachelor-Abschluss durchaus gute Chancen auf die Position.Studienabgänger mit MINT- und Wirtschaftsabschluss werden am häufigsten gesuchtDeutschland ist bis heute weltweit bekannt für seine Ingenieurskunst. Diesspiegelt sich auch in der Anzeigenschaltung wider. Denn Ingenieurinnen undIngenieure mit Studienabschluss hatten im Juli die besten Jobaussichten undkonnten sich auf über 101.000 Stellen bewerben. Im Ranking der gefragtestenStudiengänge belegen, gemessen an den Nennungen in Stellenangeboten, Wirtschaftallgemein und BWL insbesondere mit rund 79.500 Stellen und bzw. mehr als 77.600Stellen Rang 2 und 3. Ebenfalls viele Türen öffnet ein abgeschlossenesInformatikstudium (über 56.400 Jobangebote) und ein Abschluss in Elektrotechnik(über 34.200 Stellenanzeigen). Da sich Qualität bekanntlich nicht von alleindurchsetzt, sondern aktiv beworben werden muss, suchten Arbeitgeber im Juli auchfast 31.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Studienabschluss inMarketing.Nachfrage entwickelt sich je nach Studiengang unterschiedlich