Ist Papier das neue Plastik? / Vier Einsparpotentiale für Papier in der Wirtschaft (FOTO)

Köln (ots) - In puncto Plastikmüllreduzierung wird in Deutschland bereits viel

getan: Einweggeschirr und Plastiktüten werden aus Gastronomie und Einzelhandel

verbannt und größtenteils durch Pappe und Papier ersetzt. Daran orientieren sich

auch immer mehr Produkthersteller und setzen auf alternative Verpackungen.

Papier ist in der Regel zwar biologisch abbaubar und zersetzt sich schneller als

Plastik, doch wie nachhaltig ist das Material wirklich? Und: ist der Griff zu

Papier wirklich immer die bessere Alternative?



Deutschlands hoher Papierkonsum





Der Papierverbrauch in Deutschland ist hoch. Laut NABU und WWF wurden im Jahr2021 insgesamt 19 Millionen Tonnen Papier, Pappe und Karton verbraucht - damitgehören wir bereits seit Jahren weltweit zu den Spitzenreitern beimPapierverbrauch. Im Jahr 2021 lag der rechnerische Pro-Kopf-Verbrauch inDeutschland bei 228 Kilogramm. Das liegt an vielen unterschiedlichen Aspektender deutschen Wirtschaft, unter anderem der weiter anhaltenden Beliebtheit vonPrintzeitungen. Auch Behörden und Finanz-Abteilungen arbeiten oft nochpapierbasiert - das ist leider mehr als ein Klischee.Die Schattenseiten: Für die Papierindustrie wurde zwischen 2000 und 2010 inIndonesien doppelt so viel ursprünglicher Regenwald gerodet wie für diePalmölproduktion, fand der NABU heraus. Neben Holz als Grundrohstoff bedarf esin der Produktion oft viel Wasser - das laut Bundesanstalt für Geowissenschaftenund Rohstoffe ebenfalls immer knapper wird - und bleichende Chemikalien, dieunserer Umwelt schaden, wenn sie in unser Ökosystem gelangen. DiePapierindustrie gehört außerdem zu den sechs energieintensivsten Branchen inDeutschland. Dabei ist vor allem der Verbrauch von Erdgas hoch: Mehr als 27Milliarden Kilowattstunden verfeuerte die Zellstoffindustrie 2020. Dasentspricht über 8 Prozent des gesamten Gasverbrauchs in der deutschen Industrie.Allein in Deutschland verursacht die Papierproduktion einen jährlichenCO2-Ausstoß von 10,6 Mio. Tonnen und entspricht damit den Emissionen von rund4,5 Millionen Autos.Unseren Papierverbrauch also weiter zu steigern, weil das Material alsAlternative zu Plastik genutzt wird, ist nicht die beste Lösung. Stattdessensollten wir genau überlegen, wie sich unser Konsum reduzieren lässt und wo sichleicht auf Papier verzichten lässt.1. Digitalisierung vorantreibenDer Papierverbrauch lässt sich in Unternehmen jeglicher Branche drastischsenken, in dem sie vermehrt auf digitale Lösungen und Speichermöglichkeiten inServer oder Cloud im Dokumentenmanagement setzen. Bedarf es einer Unterschrift,bieten qualifizierte e-Signatur-Anwendungen eine rechtssichere digitale