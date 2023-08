PEKING, 23. August 2023 /PRNewswire/ -- Das 10. China Datong Chehe International Organic Agriculture Forumwurde am 19. August in Datong, Provinz Shanxi im Norden Chinas, eröffnet.

In den letzten Jahren hat sich die landwirtschaftliche Entwicklung in Datong als eine hochwertige Versorgungsbasis für landwirtschaftliche Produkte gut entwickelt und einen positiven Trend beibehalten.

Lingqiu in der Stadt Datong liegt in einer erstklassigen Zone für das Wachstum von Nutzpflanzen und ist ein wichtiger Produzent von hochwertigen Getreideprodukten in China.

Seit 2013 hat Lingqiu die Entwicklung der biologischen Landwirtschaft als wichtigen Weg zur Förderung der strukturellen Reform der landwirtschaftlichen Angebotsseite und zur Realisierung der landwirtschaftlichen Modernisierung betrachtet. Lingqiu hat aktiv die Integration von landwirtschaftlicher Produktion, Lebensqualität und Ökologie erforscht.

Derzeit hat die Grafschaft 30.000 Mu (ca. 20 Quadratkilometer) an Produktionsflächen für biologische Lebensmittel errichtet, darunter 13 biologische Zertifizierungsbasen mit einer zertifizierten Fläche von 10.000 Mu. Der Gesamtwert der Produktion in der biologischen Landwirtschaft hat 500 Millionen Yuan erreicht.

Bei dem Forum wurde Lingqiu County gemeinsam von der World Rural Revitalization Conference, der China Organic Conference und dem Organisationskomitee des China Datong Chehe International Organic Agriculture Forums der Titel „Heimatstadt der biologischen Landwirtschaft" verliehen. Außerdem wurde die Markenkommunikationszeremonie weltweit gestartet. Darüber hinaus haben fünf Landkreise und Bezirke, darunter Lingqiu County, Yang County in der Provinz Shaanxi, Wanzai County in der Provinz Jiangxi, Xichong County in der Provinz Sichuan und Xiashan District in der Stadt Weifang in der Provinz Shandong, eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit auf Kreisebene in der biologischen Landwirtschaft unterzeichnet und eine gemeinsame Erklärung zur Zusammenarbeit in der biologischen Landwirtschaft herausgegeben.

Seit 2014 wird das China Datong Chehe International Organic Agriculture Forum bereits zum neunten Mal in Folge abgehalten. Es hat sich zu einer jährlichen Großveranstaltung und einer wichtigen Plattform für den Austausch von wegweisenden theoretischen und technischen Errungenschaften im Bereich der biologischen Landwirtschaft entwickelt.

