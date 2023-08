Foot Locker belastet Kurse von Adidas, Puma und Nike

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Senkung der Jahresziele durch Foot Locker hat am Mittwoch Sportartikelhersteller deutlich belastet. In Deutschland rutschten die zuletzt gut gelaufenen Aktien von Adidas zur Mittagszeit ins Minus und weiteten dann ihren Abschlag auf zuletzt 6,4 Prozent aus. Den Rang als in diesem Jahr bislang beste Aktie im Dax verloren sie damit an Heidelberg Materials .

Adidas-Aktien kommen noch auf ein Jahresplus von etwa 35 Prozent, getrieben von der Hoffnung auf eine positive geschäftliche Wende, nachdem der Kurs im November 2021 auch wegen hausgemachter Probleme auf ein Fünfjahrestief gesackt war. Adidas entwickelten sich deutlich stärker als Puma, die 2023 im MDax nur knapp vier Prozent zugelegt haben. Die Puma-Aktien pendelten sich am Mittwoch bei einem etwas moderateren Abschlag von 3,8 Prozent ein.