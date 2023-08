Im Zehn-Jahres-Vergleich von 2012 zu 2022 gewannen vor allem die Strauchbeeren an Bedeutung, wie das Ministerium erläuterte. So vergrößerte sich die Anbaufläche für Kulturheidelbeeren um 85 Prozent. Bei roten und weißen Johannisbeeren wuchs sie um 44 Prozent. Dagegen verkleinerte sich die Anbaufläche für Schwarze Johannisbeeren um 27 Prozent und für Himbeeren um fast 49 Prozent./sam/DP/jha

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Obstbauern in Deutschland ist binnen zehn Jahren geschrumpft. Im vergangenen Jahr bauten rund 9700 Betriebe Marktobst an - nachdem es 2012 noch 11 200 Betriebe waren, wie das Bundesagrarministerium auf eine Kleine Anfrage der Union antwortete. Auf 67 Prozent der Flächen wurde demnach 2022 Baumobst wie Äpfel und Birnen angebaut. Auf 20 Prozent standen Erdbeeren und auf 13 Prozent Strauchbeeren wie Johannis- und Heidelbeeren. Wichtigste Obstart sind Äpfel, dabei wurden 24 Prozent der Flächen ökologisch bewirtschaftet.

Zahl der Obstbauern in Deutschland geschrumpft

