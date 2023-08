Von digitalem Recruiting bis zur flächendeckenden Neukundengewinnung Wie Marwin Gfrörer & Jan Kleinmann die deutsche Industrie vorantreiben (FOTO)

Balingen (ots) - Fachkräftemangel und fehlende Kundenaufträge: Ein Problem, mit

dem aktuell viele Industrieunternehmen zu kämpfen haben - nicht selten mit

gravierenden Umsatzeinbußen als Folge. Marwin Gfrörer und Jan Kleinmann,

Geschäftsführer der JMVision GmbH, bieten mit ihrer Strategie eine innovative

Lösung hierfür: Durch datengetriebenes Marketing und Omnipräsenz auf allen

Kanälen verhelfen sie Unternehmen zu qualifizierten Bewerbern und lukrativen

Neukunden. Wie ihnen das gelingt, erfahren Sie hier.



Industriebetriebe haben es durch den Fachkräftemangel besonders schwer: Ihr

Personal ist durch die fehlende Unterstützung überlastet, Mitarbeiter gehen in

Rente und auch von neuen Bewerbern ist nichts zu sehen. All das führt zu

fehlender Planungssicherheit, was den Umsatz und das Wachstum betroffener

Unternehmen messbar einschränkt. Mangelt es dann auch noch an lukrativen

Aufträgen durch Neukunden, ist ihre Zukunft endgültig ungewiss. "Wir haben schon

oft erlebt, wie Unternehmen ihre Bestandskunden vertrösten mussten, da sie ihre

Aufträge nicht rechtzeitig fertigstellen konnten. Diese werden

verständlicherweise ungeduldig, sehen sich nach Alternativen um und wechseln im

schlimmsten Fall den Auftraggeber - ein Verlust, den sich heute kaum noch eine

Firma leisten kann", warnt Marwin Gfrörer, Geschäftsführer der JMVision GmbH.