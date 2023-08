FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Handelsverlauf eingetrübt. Für Negativschlagzeilen sorgten der US-Sporthändler Foot Locker und der Chip-Hersteller Analog Devices . Dies belastete auch die Kurse von Adidas und Puma sowie von Infineon . Der Dax gab anfängliche Gewinne wieder ab und lag zuletzt mit 0,1 Prozent moderat im Minus bei 15 691 Punkten.

Am Vortag an der Wall Street hatten noch Kommentare des Präsidenten der regionalen Notenbank von Richmond, Thomas Barkin, die in Richtung weiterer Zinserhöhungen gingen, auf die Stimmung gedrückt. Umso größer wird die Spannung vor dem alljährlichen Notenbanker-Treffen, das von Donnerstag bis Samstag in Jackson Hole (Wyoming) stattfindet.