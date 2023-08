Köln (ots) - Deutschlands größter Crossmedia-Vermarkter Ad Alliance übernimmt

die Vermarktung des Digitalportfolios von Bauer Advance zum 1. Januar 2024.



Das Vermarktungsmandat umfasst alle digitalen Marken der Bauer Media Group. Zum

Portfolio gehören die reichweitenstarke Frauen-Lifestyle-Plattform WUNDERWEIB

mit InTouch Online, Liebenswert und ASTROWOCHE.de, die Lifestyle-Brand

COSMOPOLITAN.de, das TV & Entertainment-Magazin TVMovie.de, das Food-Portal

LECKER.de, das Auto-Magazin AUTOZEITUNG.de sowie die Selbermach-Plattform

selbst.de. Weiter sind das Jugend-Entertainment-Portal BRAVO.de, die

Männer-Lifestyle-Marke MÄNNERSACHE und das Gesundheitsportal PraxisVITA Teil des

digitalen Publishing-Portfolios. Die Portale erreichen monatlich

durchschnittlich mehr als 110 Millionen Visits.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Wir sehen in der Vermarktung durch Ad Alliance großes Entwicklungspotenzial,wollen das digitale Geschäftsfeld für die Bauer Media Group erfolgreich weiterausbauen und die digitalen Vermarktungserlöse maximieren. Ein Fokus wird vorallem auch in der Stärkung der konzeptionellen Digitalvermarktung sowie derBrand- und kontextuellen Umfeldvermarktung liegen", erklärt Tim Lammek ,Managing Director Bauer Advance. "Mit unserem bisherigen Partner Ströer habenwir in den vergangenen sechs Jahren die Digitalvermarktung für Bauer erfolgreichaufgebaut. Wir danken dem Team für die sehr gute und vertrauensvolleGeschäftsbeziehung."Frank Vogel , Geschäftsführer Ad Alliance: "Wir freuen uns sehr, dass wir BauerAdvance als neuen Vermarktungspartner gewinnen konnten. Die Kooperation ist einwichtiges Signal in den Markt, denn mit dem Ausbau des Digitalportfolios bietenwir unseren Kunden ein 'mehr' an brand safen Umfeldern. Das ist genau das, wasein hochattraktives Angebot für unsere Werbepartner ausmacht. Darüber hinausuntermauert die Kooperation unser Standing als großer und kampagnenfähigerPartner, der über einzelne Mediengattungen hinausdenkt. Genau das ist es, was esfür ein erfolgreiches Vermarktungsgeschäft braucht - Größe und Qualität."Darüber hinaus haben Bauer und Ad Alliance vereinbart, dass Ad Alliance künftigals Dienstleister für Teile des Portfolios Rahmenverträge mit Mediaagenturenverhandelt."Wir erzielen in der Vermarktung durch Ad Alliance für Bauer Advance einendeutlich verbesserten Marktzugang in einem anspruchsvollen Werbejahr 2024. Mitdem Verhandlungsmandat für Teile unseres Printportfolios an Ad Alliance stärkenwir unsere Position im Agenturgeschäft, sodass sowohl die Bauer Media Group, dieAd Alliance als auch vor allem unsere Kunden und Partner profitieren werden", soTim Lammek . "Die Kooperation mit der Ad Alliance wird die Relevanz unserer