US-Anleihen erholen sich etwas

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Im frühen Handel stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,20 Prozent auf 109,28 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,28 Prozent.

Am Nachmittag gewährt der Einkaufsmanager-Index von S&P Einblick in die Unternehmensstimmung in die USA. Erwartet wird wie im Vormonat ein Wert von 49 Punkten. Das wichtigste Ereignis für die Bondmärkte dürfte aus Sicht der DekaBank allerdings die Aufnahme bei der Auktion einer 20-jährigen US-Anleihe sein.

Insgesamt sei der Markt in einer abwartenden Haltung, sagte Berenberg-Experte Ulrich Urbahn. "Angesichts des starken Renditeanstiegs seit Juli ist das Treffen in Jackson Hole für die Anleger von besonderem Interesse." Das geldpolitische Symposium im US-Bundesstaat Wyoming findet von Donnerstag bis Samstag statt. Am Freitag wird eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell erwartet./jcf/jsl/jha/