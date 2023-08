Das Web3-SicherheitsunternehmenQuantstamp Lanciert Neuen Dienst zur Bekämpfung von Flash-Loan-Angriffen

SAN FRANCISCO, 23. August 2023 /PRNewswire/ -- Quantstamp, ein weltweit führendes Unternehmen für Blockchain-Sicherheit, freut sich, die Einführung seines neuartigen Dienstes namens Economic Exploit Analysis bekanntzugeben. Dieser exklusive Dienst, der erste seiner Art, ermöglicht es Quantstamp, Flash-Loan-Angriffsvektoren in Smart Contracts durch automatisierte Tools zu entdecken, bevor Protokolle gehackt werden. Der Dienst namens Economic Exploit Analysis basiert auf Forschungsergebnissen der Universität von Toronto, die Quantstamp weiterentwickelt und zu einem produktionsreifen Tool umgewandelt hat.

Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2023 wurden schätzungsweise $207 Mio. durch Flash-Loan-Angriffe gestohlen. Ein Flash Loan ist ein ungesicherter, sehr kurzer Kredit, der durch einen Smart Contract bereitgestellt wird und vor Ende einer Transaktion zurückgezahlt werden muss. Bei diesen Angriffen nutzen Hacker Flash Loans, um beträchtliche Mittel zu leihen und um DeFi-Protokolle zu manipulieren, indem sie diese in von Entwicklern unerwartete Zustände versetzen. Flash-Loan-Angriffe können den gesamten gesperrten Gesamtwert (TVL) eines DeFi-Protokolls an sich bringen. Ihre komplizierte Natur, zusammen mit der Kombinierbarkeit von DeFi bedeutet, dass diese Angriffsvektoren bei konventionellen Audits oft nicht erkannt werden.

Quantstamp sah die dringende Notwendigkeit, diese Angriffe zu verhindern und arbeitete mit Forschern der Universität von Toronto zusammen, um deren Forschungsergebnisse in ein automatisiertes, produktionsreifes Tool weiterzuentwickeln. Mit dem nun vollständig entwickelten Tool, präsentiert Quantstamp einen neuen Dienst für DeFi-Kunden namens Economic Exploit Analysis, bei dem das Quantstamp-Team das Tool nutzt, um Schwachstellen für Flash-Loan-Angriffe im Code eines Kunden zu erkennen. Dieser innovative Dienst, der sowohl für bereitgestellte, als auch für nicht bereitgestellte Protokolle verfügbar ist, wird dem gesamten DeFi-Ökosystem erheblich zugute kommen, indem er die Anzahl der Flash-Loan-Angriffe und die Höhe an Geldverlusten infolge dieser Hackerangriffe reduziert.