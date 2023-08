BERLIN (dpa-AFX) - Falls Deutschland seine nach europäischem Recht festgelegten nationalen Klimaziele nicht erreicht, müssten die dann fälligen Strafzahlungen aus den Budgets der verantwortlichen Ministerien bestritten werden. Das sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums am Mittwoch in Berlin. Am Vortag hatte der unabhängige Expertenrat für Klimafragen vor der Möglichkeit solcher Strafzahlungen gewarnt.

"Grundsätzlich gilt das Ressort-Prinzip hier. Sie wissen, dass je nachdem, um welche Zahlung es dann geht, aus welchem Bereich, sind dann entsprechend die Ressorts zuständig", sagte der Sprecher des Finanzministeriums. Beim Klimaschutz hinken insbesondere die Bereiche von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) hinterher. Grundsätzlich wolle man solche Zahlungen aber vermeiden, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministeriums.