Diese zwei Aktien klettern auch bei steigenden Zinsen und Krisen

Wegen der wachsenden Bedrohung und der natürlich zunehmenden Nachfrage müssen Unternehmen Produkte für die Cybersicherheit und damit verbundene Dienstleistungen kaufen, unabhängig davon, ob die Zinsen weiter steigen, erklärte Stephen Weiss, Chief Investment Officer von Short Hills Capital, gegenüber CNBC. Für Investoren bedeute dies, dass die Internetsicherheit ein "place to be" ist, erklärte Weiss.

Die Aktien von Cybersecurity-Unternehmen werden aller Voraussicht nach auf der Gewinnerstraße bleiben, unabhängig davon, ob die Leitzinsen weiter steigen oder sich das Wirtschaftswachstum abschwächt, erwarten mehrere Fondsmanager. Internetkriminalität hat die Volkwirtschaften weltweit im Jahr 2021 etwa 5,5 Billionen US-Dollar gekostet, wie aus Zahlen von Statista hervorgeht. Das ist doppelt so viel wie im Jahr davor. Es wird damit gerechnet, dass sich die Kosten bis 2028 noch einmal fast verdoppeln und die Marke von 10 Billionen US-Dollar erreichen.

Joe Terranova, Senior Managing Director bei Virtus Investment Partners, ist der gleichen Meinung: "An Cybersecurity habe ich geglaubt, unabhängig davon, ob die Zinssätze bei einem Prozent lagen oder sich fünf Prozent annäherten. Ich glaube, dass die Cybersicherheit etwas ist, auf das sich die Anleger mit Blick auf die Zukunft konzentrieren sollten", sagte Terranova.

Terranova besitzt aktuell Aktien von Crowdstrike, Palo Alto Networks und Fortinet und geht davon aus, dass zumindest die ersten beiden langfristig zentral in seinem Portfolio bleiben werden. Bei beiden Aktien hat er zuletzt zugekauft.

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Canalys ist die Zunahme von Cyber-Bedrohungen für einen Großteil des Wachstums in diesem Sektor verantwortlich, der im ersten Quartal des Jahres um 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen ist. Die Unternehmen geben mehr Geld aus, um sich vor rufschädigenden und kostspieligen Datenverletzungen zu schützen.

Darüber hinaus gab Palo Alto Anfang dieser Woche einen unerwartet hohen Quartalsgewinn bekannt. Das Unternehmen rechnet in den nächsten drei Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17 bis 19 Prozent. Die Aktie sprang daraufhin um fast 15 Prozent in die Höhe und ist in diesem Jahr um fast 75 Prozent gestiegen, womit sie den breiteren Technologiesektor übertrifft.

Wem das Investment in Einzelaktien zu riskant ist, für den empfiehlt Bryn Talkington, Managing Partner bei Requisite Capital Management, einen börsengehandelten Internetsicherheit-Fonds, den Global X Cybersecurity ETF. "Das ist ein schlauer Weg, um sein Portfolio auf ein Thema zu fokussieren, aber gleichzeitig nicht durchgeschüttelt zu werden, weil letztendlich nicht alle diese Unternehmen zu den Gewinnern gehören können", erläutert sie. Auch für Talkington ist die Cybersicherheit eine "langfristige Geschichte".

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

