Bereits seit 2016 hält sich Copart in einem intakten Aufwärtstrend auf, bis auf wenige Ausnahmen stieg das Papier nahezu jedes Jahr auf frische Rekorde an. Zuletzt Mitte Juli auf 47,39 US-Dollar und somit deutlich über die Verlaufshochs aus Ende 2021 von 40,28 US-Dollar. Nun aber scheint sich seit Mai dieses Jahres eine gewisse Ermüdung eingestellt zu haben, die sich in Form einer klassischen SKS-Formation präsentiert. Eine Auflösung dieser dürfte daher eine kleine Rallyepause in der Aktie auslösen.

Die Luft ist raus