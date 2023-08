Forschungsministerin Stark-Watzinger kündigt KI-Aktionsplan an

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger will mit einem "Aktionsplan Künstliche Intelligenz" das Engagement der Bundesregierung in diesem Bereich vorantreiben. Der Plan solle in der kommenden Woche bei der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Meseberg eingebracht und im September veröffentlicht werden, kündigte die FDP-Politikerin am Mittwoch in Berlin an.

"KI ist eine Schlüsseltechnologie und als solche wie Elektrizität Ausgangspunkt für zahlreiche Entwicklungen, Innovationen und Produkte", sagte Stark-Watzinger. Sie sprach von enormen Chancen für Wissenschaft, Wachstum und Wohlstand. Mit dem Aktionsplan wolle man das Engagement in dem Bereich "auf eine nächste Stufe heben". Es gehe um neue Impulse, damit Deutschland und Europa im Bereich Künstliche Intelligenz eine Spitzenposition einnehmen könnten.

Nach Angaben des Bundesforschungsministeriums geht es unter anderem darum, Recheninfrastrukturen auszubauen, die Rahmenbedingungen für Gründungen zu verbessern oder die KI-Forschung voranzutreiben. In der laufenden Legislaturperiode werde allein das Ministerium mehr als 1,6 Milliarden Euro in Künstliche Intelligenz investieren.