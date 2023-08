Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -



EcoFlow (https://de.ecoflow.com/) , ein führendes Unternehmen für

umweltfreundliche Energielösungen, kündigt zwei Initiativen an, um seinen

geschätzten Kunden etwas zurückzugeben: die EcoFlow-Herbstpromotion und das

Balkonkraftwerk-Upgrade-Programm. Diese Aktionen, die am 23. August beginnen,

sollen den EcoFlow-Nutzern in der kommenden Spätsommer- und Herbstsaison ein

besseres Erlebnis bei der Energienutzung im Freien und in Wohnräumen bieten.





EcoFlow Herbstaktion: Beachtliches Sparpotenzial für Intelligente Geräte undPowerstationsWährend die Temperaturen in ganz Europa in die Höhe klettern, kommt dieEcoFlow-Herbstpromotion gerade rechtzeitig, um Linderung zu verschaffen. BeideAktionsprodukte, die tragbare Kühltruhe GLACIER und die portable KlimaanlageWAVE 2, sorgen in der warmen Jahreszeit für Abkühlung und Komfort. Im Zeitraumvom 23. August bis zum 15. Oktober können sich EcoFlow Kunden auf erheblichePreisvorteile freuen: das Sparpotenzial liegt bei bis zu 300 Euro(https://de.ecoflow.com/collections/smart-devices) .Vom 15. September bis zum 15. Oktober weitet der Energiespezialist die Aktiondarüber hinaus auf sein vielfältiges Angebot an tragbaren Powerstations undSolarpaneelen aus - und eröffnet damit noch mehr Möglichkeiten in derHerbstsaison.Balkonkraftwerk Upgrade ProgrammEcoFlow startet außerdem im Zeitraum vom 23. August bis zum 15. Oktober dasBalkonkraftwerk Upgrade Programm (https://de.ecoflow.com/pages/upgrade-program). Kunden sind eingeladen, Fotos ihrer alten Mikrowechselrichter hochzuladen, umeinen 50-Euro-Gutschein für den Kauf des PowerStream-Mikrowechselrichters undder dazugehörigen Pakete zu erhalten. EcoFlow PowerStream zeichnet sich durchQualität und Sicherheit aus, wobei jede Komponente strengen Tests unterzogenwird. Das System entspricht den Normen VDE-AR-N 4105 und ist TÜVRoHS-zertifiziert, was die Einhaltung der höchsten Sicherheitsstandardsunterstreicht. Mit PowerStream, dem sicherheitskonformen Balkonkraftwerk(https://de.ecoflow.com/pages/balkonkraftwerk) und dem ersten seiner Art, daseinen tragbaren Stromspeicher enthält, können Nutzer ihr Leben Tag und Nachtsorgenfrei mit Strom versorgen.Magda Partyka, Communications Manager Europe bei EcoFlow, unterstreicht dieBedeutung dieser Initiativen: "Wir bei EcoFlow schätzen unsere Nutzer und ihrVertrauen in unsere Lösungen sehr. Unseren Kunden etwas zurückzugeben ist nichtnur ein Zeichen der Wertschätzung, sondern auch ein Beweis für unser Engagement,ihr Leben mit intelligenten und umweltfreundlichen Energielösungen zuverbessern. Mit diesen Aktionen wollen wir unsere Nutzer in die Lage versetzen,saubere und intelligente Energielösungen einzusetzen - und damit letztlich zueiner grüneren Zukunft beizutragen."Weitere Informationen:- Tragbare Powerstationen von EcoFlow(https://de.ecoflow.com/pages/portable-power-stations)- Tragbare Plug&Play Solarpanels von EcoFlow(https://www.ecoflow.com/de/collections/solar-panels)Über EcoFlowEcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mitder Vision, eine neue Welt voranzutreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hates sich EcoFlow zur Aufgabe gemacht, den Zugang von Einzelpersonen und Familienzu Energie neu zu erfinden, indem es zuverlässige, zugängliche und erneuerbareEnergielösungen anbietet. Heute hat EcoFlow seinen Hauptsitz in den VereinigtenStaaten, Deutschland sowie Japan und verfügt über mehr als 2,5 Millionen Nutzerin über 100 Märkten weltweit. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in allen 44Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt durch ein Netzwerk von über800 lokalen Einzelhändlern.Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie hier: https://de.ecoflow.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2191247/image_5016319_36643999.jpgView original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ecoflow-herbstpromotion-satte-preisnachlasse-und-energie-upgrades-fur-balkonkraftwerke-301908015.htmlPressekontakt:Pressekontakte,EcoFlow,Magda Teresa Partyka,Communications Manager,Europe,p: +49 162 2660511,magda.teresa.partyka@ecoflow.com,Don Dong,Global Communications Manager,don.dong@ecoflow.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/169389/5586724OTS: EcoFlow Technology Inc.