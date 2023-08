Crystal S. Denlinger, MD, FACP, wird neue CEO des National Comprehensive Cancer Network; Robert W. Carlson, MD, geht nach mehr als 10 Jahren an der Spitze der globalen Onkologie-Nonprofit-Organisation in den Ruhestand

Plymouth Meeting, Pa. (ots/PRNewswire) - Dr. Denlinger ist derzeit Chief

Scientific Officer des NCCN und war zuvor Vorsitzende und Mitglied mehrerer NCCN

Guidelines Panels, die für die Aufrechterhaltung von evidenzbasierten

Expertenkonsensempfehlungen zur Krebsbehandlung zuständig sind.



Heute hat das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - ein

gemeinnütziger Zusammenschluss führender akademischer Krebszentren - Crystal S.

Denlinger, MD, FACP, als neue Chief Executive Officer (CEO) bekannt gegeben. Dr.

Denlinger - derzeit Senior Vice President, Chief Scientific Officer (https://c21

2.net/c/link/?t=0&l=de&o=3946382-1&h=3295744055&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fl

ink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3946382-1%26h%3D3757317794%26u%3Dhttps%253A%252F%2

52Fwww.nccn.org%252Fhome%252Fnews%252FNewsDetails%253FNewsId%253D2532%26a%3DSeni

or%2BVice%2BPresident%252C%2BChief%2BScientific%2BOfficer&a=Senior+Vice+Presiden

t%2C+Chief+Scientific+Officer) des NCCN - wird nach einer landesweiten Suche

nach einem Nachfolger für den in den Ruhestand tretenden langjährigen CEO Robert

W. Carlson, MD , an die Spitze der globalen Leitlinienorganisation berufen.





Dr. Denlinger blickt auf eine lange Geschichte von Führungspositionen in derglobalen Krebsbehandlung beim NCCN und darüber hinaus zurück. Sie wurde 2012 zumNCCN Young Investigator Awardee ernannt und erhielt 2018 den NCCN Rodger WinnAward für beispielhafte Führung, Tatkraft und Engagement bei der Entwicklung derNCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology ( NCCN Guidelines (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3946382-1&h=626497302&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3946382-1%26h%3D3321456694%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nccn.org%252Fguidelines%252Fguidelines-process%252Fabout-nccn-clinical-practice-guidelines%26a%3DNCCN%2BGuidelines&a=NCCN+Guidelines) ®). Bevor sie im Januar2021 zum Chief Scientific Officer ernannt wurde, war sie Vorsitzende des NCCNGuidelines® Panel for Survivorship (eine Rolle, die zuvor Dr. Carlsoninnehatte), sowie Mitglied des Bone, Esophageal/Gastric, and Occult PrimaryCancers Panel, des Panel for Older Adult Oncology, des JNCCN-Journal of theNational Comprehensive Cancer Network Editorial Board, zahlreicher Abstract- undwissenschaftlicher Review-Komitees und nahm an der Arbeit des NCCN an den NCCNHarmonized Guidelines (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3946382-1&h=1438404732&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3946382-1%26h%3D2617997612%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nccn.org%252Fglobal%252Fwhat-we-do%252F