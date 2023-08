CGTN Wie China und Südafrika eine "goldene Ära" der bilateralen Beziehungen einleiten

Peking (ots/PRNewswire) - In brüderlicher und kameradschaftlicher Freundschaft

wollen China und Südafrika, die beiden wichtigsten Entwicklungsländer der Welt,

ihre bilateralen Beziehungen durch eine fruchtbarere Zusammenarbeit in einer

"goldenen Ära" weiter voranbringen, nachdem sich die Führer beider Länder am

Dienstag in Pretoria getroffen haben.



Während seines Treffens mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa

erinnerte Xi an die Früchte der bilateralen Zusammenarbeit in den letzten zehn

Jahren, darunter der Bau des südafrikanischen Werks des chinesischen

Automobilherstellers BAIC Group und die Gründung des Confucius Institute an der

Durban University of Technology im Jahr 2013 und sagte, er freue sich über die

Fortschritte, die Südafrika in der nationalen Entwicklung erzielt habe.