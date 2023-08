Dachser und Fercam stärken Stückgut- und Kontraktlogistikgeschäft in Italien / Langjährige Partnerschaft mündet in die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für Stückgut und Kontraktlogistik (FOTO)

Kempten/Bozen (ots) - Fercam wird künftig seine Geschäftsbereiche Distribution

(Stückgut) und Logistics (Kontraktlogistik) in ein Gemeinschaftsunternehmen mit

Dachser unter dem Namen 'Dachser & Fercam Italia S.r.l. ' einbringen. Mit einer

Beteiligung von 80 Prozent der Anteile am neuen Unternehmen stärkt und

komplettiert Dachser sein europäisches Netz. Die Übernahme bedarf noch der

Zustimmung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.



Entsprechend dem zwischen den beiden Unternehmen geschlossenen Vertrag wird

Fercam seine Geschäftsbereiche Fercam Distribution (Stückgut) und Fercam

Logistics (Kontraktlogistik) bis Ende des Jahres aus der Fercam AG herauslösen

und in das neue Unternehmen einbringen. Die beiden Geschäftsbereiche mit 920

Mitarbeitenden an 43 Standorten in Italien erwirtschafteten 2022 einen Umsatz

von rund 400 Millionen Euro.