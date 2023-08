Aktionäre von Hut 8 können jetzt über die Fusion von Gleichen mit der US Bitcoin Corp abstimmen

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Toronto (ots/PRNewswire) - Die Stimmabgabe muss 8. September 2023 bis spätestens16 Uhr Eastern Time (UTC-4) erfolgen.Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3950546-1&h=643959335&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3586547-1%26h%3D99721160%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Fhut-8-mining-holds-5-826-self-mined-bitcoin-in-reserve-as-of-january-31--2022-provides-monthly-production-update-for-january-2022--301474677.html%2523financial-modal%26a%3DHUT&a=HUT ) (TSX: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3950546-1&h=3015990437&u=https%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Fnews-releases%2Fhut-8-mining-production-and-operations-update-for-june-2022-824322113.html%23financial-modal&a=HUT ),(" Hut 8 " oder das " Unternehmen "), einer der größten auf Innovationausgerichteten Pioniere im Bereich des Digital Asset Mining und Anbieter einerHochleistungsrechnerinfrastruktur gab heute bekannt, dass die Abstimmunghinsichtlich des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses mit deramerikanischen Data Mining Group, Inc., die als US Bitcoin Corp (" USBTC ")firmiert, nun offen ist.SDie Aktionäre können über die vorgeschlagene Unternehmenszusammenführungabstimmen, in Folge derer sich Hut 8 und USBTC in einer Fusion auf Aktienbasisunter Gleichen zusammenschließen (die " Transaktion "). Das fusionierteUnternehmen wird den Namen Hut 8 Corp. (" New Hut ") tragen und ein Unternehmenmit Sitz in den USA sein. New Hut beabsichtigt, seine Aktien nach Abschluss derTransaktion an der Nasdaq und der TSX unter dem Handelssymbol "HUT" zu notieren,vorbehaltlich der Genehmigung der Nasdaq und der TSX. Es wird erwartet, dass dieTransaktion New Hut als großen, börsennotierten Bitcoin-Miner etablieren wird,der sich auf wirtschaftliches Mining, stark diversifizierte Einnahmequellen undbranchenführende Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) konzentriert.New Hut verfügt voraussichtlich über:- 7,5 EH/s installierte Self-Mining-Kapazität und 253 MW Gesamtenergie an sechsStandorten mit derzeitigem Self-Mining-Betrieb- 220 MW an Hosting-Infrastruktur in King Mountain, Texas (im Besitz des KingMountain Joint Ventures)- Verwaltung des Infrastrukturbetriebs mit einer Leistung von 680 MW an denStandorten Kearney, Nebraska, Granbury, Texas, und King Mountain, Texas- 825 MW an verwalteter Gesamtleistung- Die installierte Self-Mining-Kapazität von 1,7 EH/s am Standort KingMountain, Texas, gehört dem King Mountain Joint Venture, an dem USBTC nebeneinem führenden Energiepartner mit 50 % beteiligt ist.