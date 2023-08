FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Mittwoch anfängliche deutliche Verluste etwas eingegrenzt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0846 US-Dollar. Damit machte sie nach den Abschlägen am Morgen wieder etwas Boden gut, notierte aber noch deutlich tiefer als am Vortag. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0805 (Dienstag: 1,0887) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9255 (0,9185) Euro.

Am Morgen hatten schwache Daten zur Unternehmensstimmung in Deutschland auf dem Eurokurs gelastet. Besonders negativ überraschte bei den ersten Umfragedaten zum August der Rückgang in der deutschen Dienstleistungsbranche. Auch im Euroraum trübte sich die Stimmung ein. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel auf den tiefsten Stand seit November 2020. "Klarer könnten die Rezessionssignale kaum sein", schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.