Mit der LBS NordWest entsteht eine neue Großbausparkasse / "Wir wollen Innovationstreiber und Impulsgeber für die Sparkassen sein!" (FOTO) Münster/Hannover (ots) - Mit der erfolgreichen Fusion der beiden Landesbausparkassen LBS West und LBS Nord zur LBS Landesbausparkasse NordWest entsteht am 1. September eine der fünf größten Bausparkassen in Deutschland. Das Einzugsgebiet umfasst mehr als ein Drittel der Bundesbürger in den vier Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Berlin und Bremen. "Wir wollen Innovationstreiber in der LBS-Gruppe und Impulsgeber in der Sparkassen-Finanzgruppe im Kompetenzfeld 'Wohnen und Immobilie' sein", formulierte Vorstands-Chef Jörg Münning den Anspruch des neuen Instituts mit einer Bilanzsumme von über 22 Mrd. Euro. Anteilseigner sind zu zwei Dritteln die beiden Sparkassenverbände in NRW sowie zu einem Drittel der Sparkassenverband Niedersachsen, die NordLB und die Landesbank Berlin.



Wichtige strategische Vorteile der Fusion lägen in der Hebung zusätzlicher betriebswirtschaftlicher und vertrieblicher Kraft, der Stärkung des Kreditgeschäfts sowie im weiteren Ausbau von Prozesseffizienz und Digitalisierung, so Münning. Schon heute ist die LBS West führend bei der Produktivität, Synergien im neuen Haus sollen jetzt zu einem Ausbau auf über 4.000 Verträge je Mitarbeitenden führen. Zudem könne die LBS NordWest aufgrund ihrer Größe den steigenden Anforderungen aus Regulatorik und Nachhaltigkeit besser begegnen.