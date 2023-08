Bei dem 2023 IIHF Ice Hockey Women's World Championship verblüffte die von Unilumin präsentierte Naked Eye 3D LED Eröffnungsshow das Publikum

SHENZHEN, China, 23. August 2023 /PRNewswire/ -- Die 2023 IIHF (International Ice Hockey Federation) Ice Hockey Women's World Championship Division I Gruppe A wurde am Sonntag in Shenzhen eröffnet. Teams aus sechs Ländern, darunter Gastgeber China sowie Dänemark, Norwegen, Österreich, die Slowakei und die Niederlande, mit insgesamt 350 Spielern nehmen an dem Einzelrundenturnier teil und bestreiten an fünf Tagen insgesamt 15 Spiele.

Shenzhen hat chinesische Sportgeschichte geschrieben, denn es war die erste Stadt in Südchina, die ein internationales Eishockeyturnier auf höchstem Niveau ausrichtete. Das Turnier wird der höchste internationale Eishockeywettbewerb für Frauen sein, der nach den Beijing Winter Olympics jemals in China stattgefunden hat.