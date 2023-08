Ölpreise geben erneut nach

Am Nachmittag erholten sich die Ölpreise etwas von ihren anfänglichen deutlicheren Verlusten. In den USA sind die Rohöllagerbestände laut Energieministerium deutlich gesunken. Der Rückgang fiel zudem stärker als erwartet aus./jsl/jcf/he

Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA schürten Konjunktursorgen. Eine schwache wirtschaftliche Entwicklung belastet auch die Nachfrage nach Rohöl. Zuletzt hatte am Ölmarkt auch die holprige Konjunkturentwicklung in China die Preise belastet.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre jüngsten Verluste angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete zuletzt 83,22 US-Dollar. Das waren 73 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 62 Cent auf 79,03 Dollar.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer