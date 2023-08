PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch moderat zugelegt. Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und Großbritannien sorgten für abbröckelnde Gewinne im Tagesverlauf, da sie Befürchtungen über eine Rezession weckten. Zugleich dämpften sie allerdings bei manchen Anlegern die Sorge darüber, dass die Zentralbanken in Europa ihre Leitzinsen im September weiter anheben könnten.

Die Unternehmensstimmung im Euroraum und insbesondere in Großbritannien trübte sich im August überraschend deutlich ein. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für die Euroregion fiel auf den tiefsten Stand seit November 2020 und der für Großbritannien auf den tiefsten Stand seit Januar 2021. "Klarer könnten die Rezessionssignale kaum sein", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Die Daten sprächen gegen eine weitere Leitzinsanhebung in der Eurozone oder auch in Großbritannien, hieß es von Experten. In der Eurozone trübte sich im August außerdem die Verbraucherstimmung überraschend ein./ck/he